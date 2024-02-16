المؤتمر أقيم بالتعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وأكاديمية منظمة السياحة العالمية لمناقشة أهمية التميز والاستدامة والتنوع في تعزيز تنافسية الوجهات

الدائرة تتعاون مع أكاديمية منظمة السياحة العالمية لتوفير شهادة (UNWTO.TedQual) لضمان جودة البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة في هذا المجال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مؤتمراً بعنوان "الاستدامة والتنافسية: الإمكانيات والتحديات السياحية" بحث عدة مواضيع تتعلق بتعزيز التميز والتنافسية والتنوع في قطاع السياحة.

أقيم الحدث في فندق سانت ريجيس أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية منظمة السياحة العالمية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي السياحة والاستدامة، تناولوا بالحوار آفاق تطوير القطاع السياحي وأهمية التنوع والمساواة والشمولية والاستدامة والقيادة الاستراتيجية في دعم تنافسية الوجهات.

وتتبنى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرات عدة للارتقاء بالقدرات وصقل مهارات الكوادر العاملة في القطاع السياحي، حيث أطلقت مؤخراً بالشراكة مع أكاديمية منظمة السياحة العالمية، شهادة الأمم المتحدة للتميز السياحي (UNWTO.QUEST)، وهي شهادة جودة لشركات إدارة الوجهات تضمن التميز في قيادتها وإدارتها، بالإضافة إلى شهادة (UNWTO.TedQual)، التي تهدف إلى رفع جودة التعليم السياحي وبرامجه التدريبية والبحثية والأكاديمية.

وشهدت أعمال المؤتمر مناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تمهد الطريق أمام الشركاء في القطاع السياحي لتسهيل التواصل والتعاون فيما بينهم، والمساهمة في تطوير وجهات سياحية رائدة تتمتع بتنافسية عالية، والتزام بمسؤولياتها تجاه قضايا الاستدامة. وحضر المؤتمر سعادة هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعمار أنور سجواني، مدير إدارة التنمية السياحية في وزارة الاقتصاد.

وقال سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نمضي في بناء منظومة سياحية مستدامة من خلال مبادراتنا المتعددة، ودعم الحوار والمناقشات بين الجهات المعنية بالقطاع. ونحرص أيضاً على تطوير التعليم السياحي لتكريس مقومات التميز المستمر وتحفيز الابتكار، بالتزامن مع تبني منظور جديد يرتقي بالقطاع السياحي ويُعزز تنافسيته. ويشكل تشجيع التواصل والشراكة والتبادل المعرفي ركيزة أساسية لإحداث تغيير دائم وهادف ومؤثر في هذا القطاع، تحقيقاً لرؤيتنا المستقبلية الطموحة. وأطلقنا كذلك برنامجاً أكاديمياً يتماشى مع التزامنا بالعمل على دفع تقدم وازدهار قطاع السياحة في الإمارة، وتمكين الشباب في هذا المجال الحيوي".

من جانبها، قالت سعادة هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "شهدنا اليوم خلال هذا الحدث المتميز، القوة المؤثرة للتعاون ودوره المحوري في تعزيز القدرة التنافسية التي تتمتع بها أبوظبي. ويشكّل هذا المؤتمر شهادة على النجاح الذي تمّ تحقيقه من خلال شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهو يعكس قيمة العمل المشترك ودوره في الوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً".

وشارك في المؤتمر مجموعة من المتحدثين المتميزين المتعاونين مع أكاديمية منظمة السياحة العالمية وشهادتها (UNWTO.QUEST) [1]، التي استقطبت 65 موظفاً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإضافة إلى 35 من الشركاء، حضروا 120 ساعة تدريبية على مدار أربعة أشهر في عام 2023. وشمل التدريب موضوعات مهمة مثل القيادة الاستراتيجية السياحية والحوكمة والتنفيذ.

وضمّت قائمة المتحدثين في المؤتمر كارول هاي، الرئيس التنفيذي للسياحة في "ماكينزي غايل ليمتيد" والمحاضرة الجامعية في إدارة الأعمال والسياحة، التي تناولت أهمية التنوع والمساواة والشمولية في تعزيز القدرة التنافسية للوجهة السياحية. بدورها قدّمت الدكتورة سفيتلا إيفانوفا ستويانوفا بوزكوفا، الأكاديمية المتخصصة في الإدارة الاستراتيجية، ورقة عمل ركزت على دور الاستدامة في تعزيز تنافسية الوجهات، مؤكدة ضرورة اعتماد ممارسات سياحية مسؤولة واستراتيجيات فعالة لتنمية الكوادر البشرية في قطاع السياحة.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وأكاديمية منظمة السياحة العالمية قد أطلقتا في حدث سابق، شهادة (UNWTO.TedQual)، وهي شهادة جودة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز جودة برامج التعليم والتدريب والبحث في المجال السياحي في الجامعات ومراكز التدريب التي تسعى للحصول على اعتماد منظمة السياحة العالمية لجودة برامجها الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال. وقد تم تصميم معايير التقييم لتحديد فعالية الأنظمة الأكاديمية ضمن برامج التعليم أو التدريب، فضلاً عن مواءمتها مع احتياجات الطلاب ودمجهم في قطاع السياحة.

وحضر حفل الإطلاق الدكتور أدريان دي مان، أستاذ ورئيس قسم السياحة والتراث في جامعة الإمارات العربية المتحدة (UAEU)، والدكتور جوي هوانغ، الأستاذ المشارك في القسم نفسه. ووفر الحدث منصة للإعلان عن شهادة البكالوريوس في الدراسات السياحية من جامعة الإمارات العربية المتحدة مع تسليط الضوء على ممارساتها الناجحة.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

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