البرنامج يستمر لمدة أسبوعين ويهدف إلى تحفيز الطالبات والطلبة الإماراتيين وتشجيعهم على العمل في قطاع السياحة والضيافة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فتح باب التسجيل في برنامجها الصيفي السنوي "أجيال السياحة" الذي يهدف إلى تحفيز الطالبات والطلبة الإماراتيين وتشجيعهم على استكشاف الفرص المهنية الواعدة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة من خلال برنامج حافل بورش العمل والمحاضرات والرحلات الميدانية على مدار أـسبوعيّن في الفترة من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2022، بما في ذلك تدريب عملي لمدة خمسة أيام في إحدى المنشآت الفندقية المرموقة في أبوظبي.

ويمنح البرنامج 50 مشاركاً فرصة تطوير وصقل مهاراتهم المهنية والشخصية في مجالات العمل الجماعي والقيادة إلى جانب تسليط الضوء على أنشطة وعمليات ومكونات قطاع السياحة والضيافة، والمعالم والتجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في الإمارة، وتحفيزهم لاستثمار فرص العمل في هذا القطاع لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية. علاوة على ذلك، سيتعرف المشاركون على المقومات التي تتمتع بها العاصمة كوجهة سياحية وثقافية رائدة، ومسؤوليات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي في تحقيق أهداف الإمارة الاستراتيجية.

ويندرج برنامج "أجيال السياحة" ضمن مبادرات الدائرة الرامية إلى رفع نسبة التوطين في القطاع السياحي عن طريق تعزيز وعي الطالبات والطلبة الإماراتيين بدور قطاع السياحة والضيافة في دعم خطط التنمية والتنويع الاقتصادي، وإتاحة المجال أمامهم لتحسين قدراتهم واكتساب خبرات عملية في التعامل مع السياح والزوار، واستكشاف المسارات الوظيفية المحتملة في هذا القطاع.

ويقتصر التسجيل في البرنامج الصيفي المجاني على الطالبات والطلبة الإماراتيين فقط، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً. وتتضمن شروط التسجيل إتقان اللغة الإنجليزية، وإمكانية التعامل مع السياح في بيئات متعددة الثقافات، والترحيب بالعمل في قطاع السياحة، بغض النظر عن التخصص الدراسي إضافة إلى إرفاق رسالة عدم ممانعة من ولي الأمر. وسيجري اختيار قائمة مختصرة من المتقدمين لإجراء المقابلات النهائية لتحديد المشاركين في البرنامج.

يستمر استقبال طلبات التسجيل حتى يوم 5 يوليو 2022، ويمكن تقديم الطلبات، والحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني: https://tcaabudhabi.ae/en/what.we.do/tourism/industry.initiatives.emiratisation/tourism.youth.program.aspx.

#بياناتحكومية

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae.

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