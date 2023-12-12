"لو كوردون بلو أبوظبي" يشغل موقعاً مميزاً في مجمّع "السعديات جروف" بجزيرة السعديات

المعهد يُقدم تخصّصات في الاستدامة البحرية والأمن الغذائي إلى جانب المناهج الرئيسية في هذا المجال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع أكاديمية تعليم الطهي العالمية المرموقة "لو كوردون بلو" لافتتاح معهدها الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة السعديات. ويُساهم "لو كوردون بلو أبوظبي"، المُقرر تدشينه في الربع الأول من عام 2025، في الارتقاء بقطاع فنون الطهي في المنطقة، مرسخاً مكانة الإمارة وجهة عالمية للمواهب ومنارة للابتكار والتطوير في هذا القطاع.

وسيشغل المعهد، المجهّز بأحدث الأنظمة والموارد التعليمية، موقعاً مميزاً في مجمّع "السعديات جروف" بجزيرة السعديات، مُرحباً بالطلاب من الإمارات والعالم، ممّن يتطلعون إلى صقل مهاراتهم وتوسيع آفاق طموحاتهم في أحد أرقى المعاهد التعليمية. علاوة على ذلك، يدعم "لو كوردون بلو أبوظبي" برامجه في تخصصات الاستدامة البحرية والأمن الغذائي.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "نكرس جهودنا ومواردنا لتحقيق التميز في كافة المجالات عبر التعاون مع مؤسسات دولية رائدة واستقطاب أفضل الكوادر والخبرات. ويمنحنا هذا المشروع المشترك مع معهد "لو كوردون بلو" فرصة طرح مفهوم جديد لتعليم الطهي، ورعاية المواهب الخلاقة، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل قطاع المطاعم والضيافة، بينما نمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق طموحاتنا الرامية إلى تعزيز ريادة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستمتاع بأفضل تجارب الطهي المتنوعة".

وتأتي هذه المبادرة عقب إطلاق الدائرة صندوق أبوظبي للاستثمار في قطاع الطهي بقيمة 360 مليون درهم في وقت سابق من العام الجاري لاجتذاب أبرز علامات المطاعم والطهاة إلى الإمارة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتسريع وتيرة تحوّلها إلى وجهة مفضلة لفنّون الطهي.

وقال أندريه ج. كوانترو، رئيس معهد "لو كوردون بلو": "تأسس معهدنا عام 1895 في باريس، وأصبح رمزاً لجودة التعليم والتنوع في برامجه الأكاديمية، من الدبلوم إلى البكالوريوس والماجستير والمشاريع البحثية، ما يفتح أمام طلابه آفاقاً واسعة للعمل في قطاعات المأكولات والأنظمة الغذائية والمطاعم والضيافة. وتحظى برامجنا بمكانة مرموقة وتقدير كبير تعكسه قصص نجاح خريجينا، ومن بينهم العديد من كبار الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان، مثل جوليا تشايلدز، وجيادا دي لورينتيس، وماري بيري، وجاستون أكوريو، وماريا بيا ليون، وفيرجيليو مارتينيز، ويوتام أوتولينغي، وفيكي لاو. ونتطلع إلى الترحيب بالطلاب في "لو كوردون بلو أبوظبي"، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة بخبرات وتجارب كوكبة من الرواد الملهمين في قطاع الطهي".

وتضم شبكة "لو كوردون بلو" 35 معهداً في 20 دولة وأكثر 20,000 طالب في كافة أنحاء العالم، ما يجعله عنواناً لتعليم الطهي والمطبخ الفرنسي الراقي وإدارة خدمات الضيافة. ويُشكل افتتاح "لو كوردون بلو أبوظبي" إضافة نوعية تُثري مقومات الإمارة بوصفها مركزاً للتميز في خدمات الضيافة وفنون الطهي والتعليم.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae