عجمان، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان جولة ترويجية ناجحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، وبمشاركة وفد رسمي من الدائرة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحضور الدولي لإمارة عجمان والترويج لمقوماتها السياحية المتنوعة في السوق الألماني.

وانطلقت الجولة من مدينة هامبورغ، مرورًا بـ فرانكفورت وشتوتغارت، ووصولًا إلى لايبزيغ، حيث نظمت الدائرة سلسلة من اللقاءات المهنية وورش العمل والجلسات التفاعلية مع نخبة من ممثلي وكالات السفر وشركات السياحة الألمانية، إضافة إلى كبار التنفيذيين وصناع القرار في القطاع السياحي الأوروبي.

وسلطت الدائرة الضوء خلال الجولة على المقومات السياحية والثقافية التي تميز إمارة عجمان، وما توفره من بنية تحتية حديثة وخدمات ضيافة متقدمة وتجربة سياحية متكاملة تمزج بين الأصالة والحداثة، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح من مختلف الأسواق العالمية، ولاسيما السوق الألماني۔

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي، وقعت دائرة التنمية السياحية بعجمان اتفاقية شراكة مع مجموعة ديرتور الألمانية، إحدى أبرز شركات تنظيم الرحلات في أوروبا، بهدف إطلاق برامج ترويجية متكاملة تشمل حملات رقمية وفعاليات تعريفية، تستهدف شرائح متعددة من الزوار الأوروبيين وتسهم في تعزيز مكانة عجمان على خريطة السياحة العالمية.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي أن الجولة تمثل محطة نوعية ضمن خارطة التوسع الاستراتيجي لعجمان، مشيرًا إلى أن حجم التفاعل والاهتمام الذي لاقته اللقاءات يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الإمارة كمقصد سياحي فريد يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الهدوء والطبيعة والثقافة والخدمات العصرية.

وأضاف:” نحن حريصون على تعزيز جسور التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير علاقات مستدامة تفتح آفاقًا جديدة للنمو في القطاع السياحي. ونتطلع إلى الاستفادة من المخرجات الإيجابية لهذه الجولة وتحويلها إلى برامج عملية هادفة تسهم في استقطاب المزيد من السياح الأوروبيين إلى إمارة عجمان".

واختُتمت الجولة بمحطة غنيّة في مدينة لايبزيغ، حيث عُقدت جلسات مهنية موسعة شهدت تبادلًا للرؤى والأفكار المستقبلية، وأظهرت حرص الدائرة على تبني نهج يدعم الشراكات الاستراتيجية ويعتمد أعلى معايير الجودة والاستدامة في تطوير القطاع السياحي، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لإمارة عجمان.

وتعدّ هذه الجولة واحدة من أبرز المبادرات الخارجية للدائرة خلال العام الجاري، وتشكل انطلاقة جديدة نحو توسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة.

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