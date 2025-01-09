عجمان، الإمارات العربية المتحدة، بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وسعادة المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وجورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري، أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن استضافة بطولة الاتحاد عجمان للجولف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في نادي الزوراء للجولف، وذلك بهدف التعريف بالبطولة وتقديم المعلومات اللازمة حول الحدث.

وتجسّد هذه البطولة، التي ستقام يومي 24 و25 يناير تحت رعاية شركة الاتحاد للماء والكهرباء، شهادة على مساعي الدائرة لدعم القطاع السياحي في عجمان من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية رياضية رائدة.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "يسعدنا، في دائرة التنمية السياحية استضافة بطولة الاتحاد عجمان للجولف في إمارة عجمان، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الرامية لتحفيز الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية، بما يعزز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع كافة. كما نؤكد في الدائرة حرصنا على تنظيم واستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية في المنطقة، والتي من شأنها تحفيز السياحة المحلية والعالمية وإبراز دور الدائرة كمحرك رئيسي للتنمية السياحية الرياضية في عجمان، بما يعزز حضورها ومكانتها كمقصد مميز للسياحة على أنواعها".

وبدوره، قال سعادة المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "نحرص في شركة الاتحاد للماء والكهرباء على دعم الفعاليات والمبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة ككل، وذلك تماشياً مع التزامها بتشجيع الممارسات المجتمعية وتأدية الدور المنوط بنا في تعزيز المسؤولية المجتمعية. ويسرنا المشاركة في بطولة الاتحاد عجمان للجولف كجهة راعية للحدث، والتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان والهيئات المعنية في خطوة لتوطيد أطر التعاون بين كافة المؤسسات وتوحيد الأهداف والجهود، بما يصب في مصلحة المجتمع والدولة".

وسيشارك في هذه البطولة المحلية 120 لاعباً بارزاً من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث سيتنافسون على الفوز بالكأس في أجواء احترافية مميزة تتيح لهم الالتقاء والتعرف على أهم لاعبي الجولف المحليين والتواصل مع محبي هذه اللعبة. ويشكل تنظيم هذا الحدث في عجمان خطوة مهمة في مسيرة الدائرة نحو دعم السياحة في الإمارة ودفع نمو القطاع السياحي من خلال جذب الزوار المحليين والدوليين إليها وتحفيزهم على استكشاف المعالم الثقافية والأثرية التي تتغنى بها والتي تعزز حضورها في مصاف الوجهات السياحية المحلية والعالمية.

وتلتزم دائرة التنمية السياحية في عجمان بإطلاق مبادرات متنوعة تدعم الشباب والمواهب المحلية في تنمية مهاراتهم والانخراط في الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء الدولة، ما يسهم بدوره في تعزيز مكانة إمارة عجمان كمركز سياحي رياضي فريد.

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