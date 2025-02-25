عجمان، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "كلــمــــات"، وهي مؤسسة متخصصة بنشر وتطوير المنشورات الأدبية، والكتب القيّمة للأطفال واليافعين، وذلك لتنفيذ ونشر مشروع قصة مصورة للأطفال بعنوان قصة "بابا حميد".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين الرامية إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لدى الأطفال واليافعين، من خلال توفير مصادر غنية ومتنوعة تشجعهم على القراءة والاطلاع، وتغرس فيهم حب المعرفة وروح الاستكشاف، بما يساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتحفيز طاقاتهم وإلهامهم المثل العليا، دعماً لتكوين شخصياتهم وإعدادهم لخوض غمار المستقبل بثقة وقوة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "يسعدنا عقد هذه الاتفاقية مع مؤسسة ’كلمات‘ الرائدة، والتي تعكس إيماننا بأن الاستثمار في تنمية قدرات الأطفال واليافعين هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً، حيث تسهم القراءة في تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم، وتفتح لهم آفاقاً جديدة من المعرفة والثقافة. ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى دعم الإنتاج الأدبي الهادف الذي يثري المحتوى العربي للأطفال، ويعزز هويتهم الثقافية، ويرسخ لديهم القيم الإيجابية التي تساعدهم على بناء مستقبل واعد."

وأضاف: "نلتزم بدعم المبادرات التي تعزز دور إمارة عجمان كمركز للثقافة والمعرفة، ونتطلع إلى أن تكون قصة ’بابا حميد‘ إضافة مميزة تثري خيال الأطفال وتحفزهم على الاستكشاف والتعلم بطريقة ممتعة ومبتكرة."

كما ثمّن أ. أحمد عبد السلام العلي، المدير العام بالإنابة لمجموعة كلمات، هذا التعاون قائلاً: "تعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة كلمات بتعزيز الثقافة ونشر العلم والمعرفة، وإيمانها بضرورة فتح آفاق أوسع وأكثر رحابة أمام الأطفال واليافعين للتعلم وامتلاك فرص أفضل لبناء مستقبل مزدهر. وتأتي تجسيداً لالتزامنا ببناء الشراكات وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بما ينسجم مع رسالتنا بتوفير الكتب والمواد القرائية، بمختلف فئاتها وموضوعاتها، بين يدي الأطفال واليافعين، ولا سيما المحرومين، في العالم العربي وخارجه".

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود دائرة التنمية السياحية بعجمان لترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأجيال الصاعدة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لتعزيز دورها كمركز ثقافي رائد يسهم في دعم وتنمية المواهب الشابة. ويؤكد هذا التعاون أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الثقافية والسياحية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، بما يحقق التنمية المعرفية والثقافية للأجيال القادمة.

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