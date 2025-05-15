عجمان، الإمارات العربية المتحدة: ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق تعاونها مع الأسواق العالمية، وقّعت دائرة التنمية السياحية بعجمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ديرتور (Dertour Group) الألمانية الرائدة في مجال الترويج السياحي، وذلك على هامش الجولة الترويجية التي نظّمتها الدائرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الخطط الاستراتيجية للدائرة في التوسع في الأسواق الأوروبية واستقطاب شرائح جديدة من الزوار، من خلال إطلاق حملات ترويجية رقمية مبتكرة، وتنظيم فعاليات تعريفية، إلى جانب الاستفادة من المنصات الإعلامية المتنوعة في ألمانيا والنمسا وسويسرا. كما تشمل الاتفاقية تأسيس مكتب تمثيلي للدائرة في أوروبا ليكون بمثابة حلقة وصل مع الشركات السياحية وشركاء القطاع الخاص، ويسهم في تعزيز التفاعل مع الجمهور المستهدف.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدائرة نحو توسيع قاعدة التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي، مشيراً إلى أن السوق الأوروبية تُعد من أهم الأسواق الواعدة التي تستهدفها الدائرة ضمن استراتيجيتها للتنويع السياحي وزيادة عدد الزوار القادمين إلى الإمارة.

وأضاف الهاشمي: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكات نوعية مع مؤسسات متخصصة وذات خبرة، بما يضمن تنفيذ مبادرات تسويقية متقدمة تُبرز المقومات السياحية والثقافية الفريدة التي تتمتع بها عجمان، وتُعزز من جاذبيتها كوجهة مفضلة للسياح الأوروبيين".

وتُعتبر مجموعة ديرتور من الشركات المتخصصة في الترويج للوجهات السياحية على مستوى أوروبا، ولديها شبكة واسعة من الشركاء في القطاع السياحي، مما يتيح للدائرة فرصاً أكبر للوصول إلى جمهور أوسع وتنفيذ برامج تعاون مع جهات فاعلة في السوق.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق رؤية عجمان السياحية 2030، التي تركز على الابتكار والتكامل في التسويق السياحي، وتوسيع الشراكات العالمية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي ويُعزز مساهمته في الاقتصاد المحلي.

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