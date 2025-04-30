عجمان، في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز موقعها على خارطة السياحة العالمية، وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة شاوينسلاند الألمانية (Schauinsland-Reisen)، إحدى كبرى شركات السياحة والسفر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025 الذي يُعد من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع السياحة والسفر على مستوى المنطقة والعالم.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رسمي من الطرفين، حيث مثّل دائرة التنمية السياحية سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام، فيما وقّع من جانب الشركة الألمانية عدنان إيكين. رئيس قسم التعاون والشراكات لشركة شاوينسلاند، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهتين وشخصيات من قطاع السياحة الإقليمي والدولي.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز جهود الترويج السياحي لإمارة عجمان في السوق الأوروبية، من خلال تنفيذ حملات تسويقية وترويجية متكاملة تشمل الإعلانات الرقمية، وتنظيم الفعاليات، وإطلاق برامج إعلامية مخصصة، بالإضافة إلى التعاون في إعداد باقات سفر مبتكرة تلائم متطلبات السياح الأوروبيين. كما ستسهم هذه المبادرة في استقطاب المزيد من الزوار الأوروبيين وتعريفهم بمقومات الإمارة السياحية المتنوعة، والتي تجمع بين التراث الثقافي الغني، والمقومات الطبيعية الساحرة، والبنية التحتية المتطورة في مجالات الضيافة والترفيه.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، صرّح سعادة محمود خليل الهاشمي: "تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا الراسخ بتنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية عجمان على ساحة السياحة المحلية والعالمية، من خلال ترسيخ حضور الإمارة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة ذات إمكانات واعدة للنمو. التعاون مع شركة بحجم شاوينسلاند يُعد مكسباً حقيقياً، لما تمتلكه من خبرات عريقة وشبكة واسعة من العلاقات في السوق الأوروبية، وهو ما سيساعدنا في الوصول إلى شرائح سياحية نوعية."

من جانبه، أشاد السيد إيكين بإمكانيات عجمان السياحية وما تمتلكه من عناصر جذب فريدة، قائلاً: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون البنّاء، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة أمام السياح الألمانيين للتعرف على وجهة متميزة مثل عجمان، تجمع بين الأصالة والتطور، والضيافة العربية الأصيلة."

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق سلسلة من المبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال العام الجاري، والتي شملت أيضاً الإعلان عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تم الكشف عنه خلال مشاركة الدائرة في معرض ITB Berlin 2025، أحد أبرز معارض السياحة العالمية. ويهدف هذا المكتب إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين، واستكشاف فرص التعاون السياحي والاقتصادي، فضلاً عن تنسيق الحملات الترويجية بشكل أكثر قرباً وفاعلية مع الأسواق المستهدفة.

تجدر الإشارة إلى أن إمارة عجمان قد شهدت نمواً ملحوظاً في عدد الزوار خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية السياحية، وتوفير خيارات إقامة متنوعة، وتطوير البرامج الثقافية والبيئية والرياضية التي تُثري تجربة الزائر.

وتُعد الاتفاقية مع شاوينسلاند خطوة متقدمة ضمن جهود بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تعكس توجهات الإمارة نحو تنمية قطاع السياحة بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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