عجمان– تستعدّ دائرة التنمية السياحية بعجمان، في إطار رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحية العالمية، للمشاركة في معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025، والذي يُقام في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتُعد هذه المشاركة فرصة استثنائية للدائرة لتسليط الضوء على تطورات القطاع السياحي في الإمارة، واستكشاف آفاق تعاون جديدة مع شركاء إقليميين ودوليين.

وفي سياق مشاركتها لهذا العام، تكشف الدائرة عن قسم جديد مخصص للمتاحف، يبرز الهوية الثقافية والتاريخية الغنية التي تتميز بها الإمارة، ويعكس التنوّع الحضاري المتجذر في عمقها. ويضم هذا القسم ركنًا مستقلًا مكرسًا لمتحف المنامة، الذي يُعد نافذة مميزة للتعريف بتاريخ المنطقة وتراثها الشعبي العريق، مجسدًا بأسلوب تفاعلي الموروث الثقافي الذي شكل ملامح الهوية المحلية عبر الأجيال.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان: "تأتي مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2025 في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة. ويعد المعرض منصة استراتيجية مهمة لاستعراض المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها إمارة عجمان، وتسليط الضوء على تجاربها المتفردة، إلى جانب تعزيز شراكاتنا مع رواد قطاع السفر والضيافة، بما يدعم جهودنا لترسيخ مكانة عجمان كوجهة متميزة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية".

وضمن فعاليات المعرض، تسلط الدائرة الضوء على بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي تستضيفها الإمارة خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو المقبل. وستتضمن المشاركة الكشف عن الهوية البصرية الرسمية للبطولة، في خطوة تهدف إلى الترويج لهذا الحدث الرياضي البارز وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يجسد حرص الإمارة على دعم الرياضة ورعاية الرياضيين المحليين والدوليين.

كما ستقدّم الدائرة خلال المعرض عرضًا حيًا للفنانة الإماراتية الموهوبة هدى الريس، التي ستبدع نحتًا مباشرًا لمتحف المنامة، في عمل فني يجسّد أصالة الثقافة والتراث الإماراتي. إلى جانب ذلك، ستوفر الدائرة شاشات تفاعلية تستعرض أبرز معالم متاحف عجمان وتقدم للزوار لمحة عن التجارب الفريدة التي تنتظرهم خلال زياراتهم القادمة.

وسيضم جناح الدائرة في المعرض 17 جهة عارضة، من فنادق ووجهات سياحية ومؤسسات معنية بالتراث والثقافة والفنون، وهي دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وغرفة عجمان، فندق عجمان (Ajman Hotel & Villas by Blazon Hotels)، وفيرمونت عجمان (Fairmont Ajman)، وفندق عجمان سراي (Ajman Saray)، وفندق باهي قصر عجمان (Bahi Ajman Palace Hotel)، وإيوان للشقق الفندقية (EWAN HOTEL APARTMENTS)، ومنتجع الزوراء (AL ZORAH BEACH RESORT)، وشركة زاريا لإدارة المنتجعات الصحية (Zarya Wellness Spa Management Company)، وفلاش هورايزن للسياحة والسفر (Flash Horizon Tourism L.L.C)، ورضا الدولية للسياحة والسفر (Rida International Tourism & Travel)، ومسندم أدفنشر للسياحة والسفر (MUSANDAM ADVENTURE TRAVEL AND TOURISM)، وأرت إيدج للسياحة والسفر (ART EDGE TRAVEL L.L.C7)، وأريبين أوريكس للسياحة والسفر (Arabian Oryx Travel & Tourism LLC)، وجويس للسياحة والرحلات (Joyce Tours Tourism L.L.C)، وشركة الملكي لتعبئة المواد الغذائية (Al Malaky Foodstuff Packing LLC).

وتدعو دائرة التنمية السياحية بعجمان جميع زوار المعرض إلى زيارة جناحها في قاعة الشيخ سعيد 1، منصة رقم ME0920، لخوض جولة ملهمة ومُثرية في استكشاف التراث والتنوع والفرص السياحية الاستثمارية الفريدة في الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية