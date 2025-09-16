عجمان، الإمارات العربية المتحدة: تستعد دائرة التنمية السياحية بعجمان لإطلاق جولة جديدة ضمن سلسلة جولاتها الترويجية، إلى جمهورية الهند الصديقة، برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، والتي تنطلق غداً وتستمر خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، وتشمل زيارات إلى عدة مدن رئيسية في الهند.

وتأتي الجولة في سياق مسيرة الدائرة المتواصلة نحو استكشاف آفاق التعاون وسبل الارتقاء بالشراكات السياحية مع مشغلي ورواد القطاع السياحي الدوليين، وتهدف إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم التفاهم والتنسيق المشترك في مجال الأنشطة السياحية. وتركز الجولة أيضاً على استعراض أحدث مقومات الإمارة وأبرز مشاريعها السياحية، بما يخدم تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة: "تأتي هذه الجولة الترويجية في إطار التزام دائرة التنمية السياحية بعجمان بمواصلة استكشاف وفتح قنوات التعاون والتواصل الإقليمية والدولية، وتوجيه الجهود نحو تعزيز وترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو متزايد في قطاع السياحة والترفيه. وتنطلق في مسعاها هذا من رؤية استراتيجية شاملة ترمي إلى دعم وتطوير كافة مقومات القطاع السياحي، وتحقيق أهداف حكومة عجمان وخططها المستقبلية".

وقال سعادته: "نتطلع من خلال جولتنا هذه إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين في القطاع السياحي الهندي، بما يوسع آفاق تبادل الخبرات والتجارب، ويفتح مسارات جديدة للتنمية السياحية والاقتصادية المستدامة في الإمارة، تماشياً مع رسالتنا في الترويج لعجمان وتسليط الضوء على ما تضمه من معالم ومشاريع ومقومات سياحية وثقافية جاذبة تقدم للزوار تجارب فريدة وذكريات لا تُنسى".

وتتضمن أجندة الجولة زيارة كل من العاصمة نيودلهي، ومدينتي بونه وكلكتا، في 15 و17 و19 سبتمبر على التوالي، حيث ستشهد هذه المحطات سلسلة من اللقاءات الرسمية والفعاليات السياحية، للاطلاع على التجارب الرائدة ومناقشة سبل فتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية السياحية بعجمان تستهدف من خلال جولتها السياحية تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، والتي تتضمن رفع الوعي الدولي بالإمارة كوجهة سياحية متميزة، وتعريف السوق الهندية بالتجارب السياحية الفريدة التي تقدمها الإمارة، وتعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين في مجال السياحة. بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لنمو السياحة، وزيادة عدد الزوار والإيرادات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات في القطاع السياحي.

