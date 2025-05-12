عجمان، الإمارات العربية المتحدة، بدأت دائرة التنمية السياحية بعجمان اليوم جولة ترويجية يرأسها سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ 17 مايو، وتشمل زيارة 4 مدن هي هامبورغ وفرانكفورت وشتوتغارت ولايبزيغ.

وتهدف جولة وفد الدائرة إلى تعزيز الوعي بمكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة في السوق الألمانية، وبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع شركاء القطاع السياحي الرئيسيين. وتسعى إلى إنشاء منصة فعالة تجمع بين هيئة السياحة والفاعلين الألمان لعرض مقومات عجمان الفريدة ومناقشة فرص التعاون المشترك، مع ترسيخ حضور العلامة السياحية للإمارة من خلال فعاليات حية، ولقاءات مباشرة، واستراتيجيات ترويجية مبتكرة، إلى جانب جمع رؤى دقيقة حول اتجاهات السوق واحتياجاته، بما يسهم في تطوير العروض السياحية بشكل مدروس ومستدام يواكب تطلعات الزوار.

وفي تصريح له حول الجولة، شدد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، على أهمية توسيع آفاق التعاون وفتح قنوات تواصل جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية متميزة. وأكد سعادته أن الإمارة تشهد نموًا متسارعًا في قطاعي السياحة والترفيه، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الدائرة الهادفة إلى دعم وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق مستهدفات حكومة عجمان في هذا المجال الحيوي.

وأضاف سعادته: "نحرص من خلال هذه الجولة إلى إحدى أهم الأسواق السياحية العالمية على تعزيز علاقاتنا مع الشركاء الدوليين، واستكشاف فرص تعاون جديدة تدعم جهود الترويج لعجمان كوجهة غنية بالفرص والتجارب. كما نهدف إلى تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تمتلكها الإمارة، من معالم سياحية وثقافية، تسهم في استقطاب الزوار، وتقديم تجارب استثنائية تعزز من جاذبية عجمان على خارطة السياحة العالمية".

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة ستشمل غداء عمل مع مدراء أبرز الشركات السياحية في فرانكفورت يوم 14 مايو، وستشارك في الفعالية مجموعة من أكبر فنادق عجمان، بما فيها فندق عجمان، وعجمان سراي، وفيرمونت عجمان، وباهي قصر عجمان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تطوير آفاق التعاون والارتقاء بالشراكات السياحية مع مشغلي ورواد القطاع السياحي في الصين، فضلاً عن توقيع عدداً من الاتفاقيات والمذكرات التي تعزز التفاهم والتعاون في مجال الأنشطة السياحية بين الجانبين. كما تُركز الدائرة خلال هذه الجولة على استعراض أحدث وأبرز الوجهات السياحية والمشاريع التي

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