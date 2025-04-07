أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة البلديات والنقل عن بدء تنفيذ خدمات النظافة العامة في إمارة أبوظبي، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين المظهر العام للإمارة.

وفي إطار هذه الجهود، تم تخصيص أكثر من 600 مركبة متخصصة و2,800 فرد من الكوادر البشرية لتنفيذ الخدمات خلال المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية للتوسع التدريجي في المرحلة الثانية. وستغطي الخدمات مجموعة واسعة من مناطق الإمارة، بما في ذلك الطرق الداخلية والخارجية، وحول المباني الحكومية، والأسواق، وجسور المشاة والمركبات، والأنفاق، والشواطئ العامة، والجزر بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة، كما ستشمل الخدمات إزالة المخلفات أنشطة الرمي العشوائي في الأماكن المفتوحة، للحفاظ على بيئة أبوظبي النظيفة.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: "يمثل هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالحفاظ على أعلى معايير النظافة في أبوظبي. إنه يعكس حرصنا على تحسين جودة الحياة لجميع المقيمين والعاملين والزوار، لضمان أن تعكس كل زاوية في مدينتنا معايير التميز والاهتمام بأدق التفاصيل. ومن خلال تعزيز خدماتنا العامة، لا نحافظ فقط على جمال أبوظبي وسحرها، بل نرسّخ أيضًا مكانتها كوجهة عالمية رائدة تضع رفاهية وسعادة المجتمع في مقدمة أولوياتها. هذا الإنجاز هو شهادة على جهودنا المستمرة للابتكار والتطوير ووضع معايير جديدة في الخدمات البلدية."

وجاء هذا الإعلان خلال حفل الإطلاق الرسمي الذي شهد استعراض الخدمات الجديدة وأهدافها الاستراتيجية. كما تضمن الحدث توقيع مذكرتي تفاهم مع شركاء إستراتيجيين في القطاع، حيث وقعت دائرة البلديات والنقل اتفاقية مع شركة أدنوك للتوزيع لتزويد أسطولها من مركبات النظافة والمركبات الأخرى بالوقود من خلال شاحنات خدمة محطتي "ماي استاشين"، وتوفير وقود "أدنوك بلو"، وهو وقود مستدام مصمم لتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.

كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات)، لتوفير السكن والخدمات عالية الجودة لعمال النظافة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تأسست دائرة البلديات والنقل في العام 2019، بعد دمج دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرة النقل.

تتمثل أهداف الدائرة في إنشاء وتطوير الخدمات وتقدميها للمجتمع ليتمكن من بلوغ إمكانياته الكاملة للمشاركة في بناء المستقبل. إضافة إلى دعم مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. وتستنير الدائرة في كافة عملياتها بقيم ومبادئ الحكومة الرشيدة التي من شأنها تحقيق طموح أبوظبي في دعم مقومات النمو العمراني والنقل المتطور الرامية إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي ومعدلات الاستثمارات التحوّلية في جميع أنحاء الإمارة.

تكرّس دائرة البلديات والنقل جميع جهودها لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة وتعزيز جودة الحياة لكافة أفراده وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من توسيع طرقات إلى إنشاء مسارات للدراجات الهوائية إضافة إلى دعم المرافق العامة من حدائق ومدارس وأماكن عامة ودور عبادة وما إلى ذلك.

تعتمد الدائرة في تحقيق تطلعاتها على تقديم خدمات تتميز بكفاءة تشغيلية عالية على مستوى البلديات الثلاثة المتمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى الإشراف على سير العمليات التطويرية القائمة في شبكات النقل البري والبحري والجوي.

كما تعمل الدائرة على إنشاء مدن ذكية على مستوى الإمارة، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة وذلك لضمان استدامة الازدهار للأجيال القادمة في إمارة أبوظبي.

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