ساهية أحمد: "الشركات العائلية هي ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي لدبي، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 "

" خالد الجروان: يأتي إطلاق الدليل في إطار التزام مركز دبي للشركات العائلية بتعزيز تبني الحوكمة الفعالة لدى الشركات العائلية والاعتماد على الأطر الإدارية والقانونية الأنسب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليل الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.

وتم إطلاق الدليل خلال الندوة الأولى من سلسلة المعرفة التي أطلقها مركز دبي للشركات العائلية، حيث عقدت الندوة في مقر غرف دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحملت عنوان "بناء إرث مستدام لمستقبل الشركات العائلية". وشهدت الندوة جلسات حوارية تناولت سبل ترسيخ إرث الشركات العائلية ودعم قدرتها على الابتكار، بالإضافة إلى استعراض أبرز بنود قانون الشركات العائلية في الدولة، إلى جانب آليات ومتطلبات تسجيل الشركات العائلية في دبي.

ويقدم الدليل نظرة عامة حول مختلف الخيارات لهياكل الشركات العائلية، إلى جانب عدة محاور مهمة تشمل حوكمة الشركات العائلية ومكاتب العائلة، إلى جانب تخطيط الثروات، والتعاقب القيادي، وملكية العقارات، والاعتبارات الضريبية، بالإضافة إلى إدارة النزاعات وتسويتها، والمبادرات الحكومية الداعمة للشركات العائلية. كما تناول الدليل الأعمال الخيرية ودورها في المجتمع وأهميتها للشركات العائلية، والتحول الرقمي، وإجراءات تسجيل الشركات العائلية في دبي.

وفي هذا السياق، قالت ساهية أحمد، المدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "الشركات العائلية هي ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي لدبي، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتسهم هذه الشركات في توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في الأسواق المحلية، ودعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، كما تعزز استمراريتها لأجيال متعاقبة الاستقرار الاقتصادي وكذلك المحافظة على تنافسية دبي العالمية. ويعكس إطلاق هذا الدليل الجديد التزامنا بدعم الشركات العائلية من خلال مبادرات هادفة، وتحديثات تنظيمية، وشراكات استراتيجية. ونتوجه بالشكر لغرف دبي وشركائنا الكرام على تعاونهم الدائم ودعمهم ومساهمتهم في تعزيز وتمكين دور الشركات العائلية في بناء مستقبل دبي الاقتصادي".

ومن جهته، قال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي:" تساهم الشركات العائلية بدور محوري في نمو الاقتصاد المحلي وتشكل ركيزة أساسية لتطور كافة القطاعات. ويأتي إطلاق دليل الشركات العائلية في إمارة دبي ضمن الندوة الأولى لسلسلة المعرفة في إطار التزام مركز دبي للشركات العائلية بتعزيز تبني الحوكمة الفعالة والاعتماد على الأطر الإدارية والقانونية الأنسب من قبل هذه الشركات، مما يدعم الارتقاء بأعمالها واستدامة نموها على المدى الطويل لعدة أجيال قادمة".

ويعدّ مركز دبي للشركات العائلية الذي تمّ إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023 الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.

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