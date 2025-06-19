دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع ماريوت الدولية، إحدى أبرز شركات الضيافة في العالم، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة، وذلك تماشياً مع جهودها لتسريع نمو القطاع، وإعادة تعريف معايير تميّزه.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك طويل المدى بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وماريوت الدولية، والتي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ماريوت الدولية، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتسريع نمو قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة.

وتضع مذكرة التفاهم الركيزة الأساسية لأوجه التعاون المشترك، والتي تتضمن إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لدبي في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة فنادق ماريوت الدولية، بالإضافة إلى مبادرات التسويق المشتركة، بما في ذلك الإعلانات ذات القنوات المتعددة، وكذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين، وذلك لتسليط الضوء على مناطق الجذب الفريدة في دبي، وكذلك تراثها الثقافي، وتجاربها الاستثنائية، بما يسهم في زيادة جاذبيتها، والتعريف بعروضها ومقوماتها السياحية المتنوعة في شتى أنحاء العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تسهم الاستراتيجيات الطموحة التي يتبعها شركاؤنا المميزون مثل ماريوت الدولية في تعزيز نمو ومرونة قطاع السياحة في دبي. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتكون رائدة الابتكار في قطاعي السياحة والضيافة على مستوى العالم. ولاشك أن العمل مع واحدة من أبرز المجموعات الفندقية الدولية التي تتمتع بخبرة واسعة، وتتواجد منشآتها في العديد من المدن العالمية، سوف يمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز مكانة دبي العالمية، وإثراء تجارب زوارنا. وفي الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مثل هذه الشراكات تعكس العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في المدينة، ونجاحها المتواصل في تقديم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ماريوت الدولية: "نفخر بامتلاك محفظة تضم أكثر من 50 فندقاً من مختلف الفئات في دبي، بما فيها المختارة والمتميزة والفاخرة، والتي تتوافق مع التجارب المتنوعة التي تقدمها الإمارة لكل فئة من المسافرين. فيما تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها في تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وقد أثمر تعاوننا في بناء إرثنا الطويل ونجاحنا في هذا السوق. ونؤكد التزامنا بالعمل مع الدائرة لتقديم تجارب استثنائية للضيوف من جميع أنحاء العالم، ومنحهم فرصة استكشاف هذه الوجهة المتميزة".

وتتضمن خطط التعاون المشترك دمج المعالم الشهيرة في دبي، ومشهد المأكولات وفنون الطهي، وكذلك التجارب المتنوعة ضمن عروض السفر الموسمية التي تقدمها ماريوت الدولية، وأيضا في برنامج الولاء الخاص بالمجموعة. وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد الضيوف بتجارب أصيلة ومخصصة محلياً، وزيادة ارتباطهم بالإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة.

ويسلط التعاون بين الطرفين الضوء على الدور المهم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دبي، والإسهام في دفع عجلة النمو المستدام لقطاع السياحة، وهو ما يتجلى في الأداء القوي للقطاع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث استقبلت دبي 7.15 مليون زائر دولي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتتكامل هذه النتائج مع ما تم تسجيله في العام 2024، مع وصول عدد زوار دبي إلى 18.72 مليون زائر، ما يمثل نمواً بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي.

وللارتقاء بمعايير الخدمة، تقدم كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تدريباً متخصصاً لموظفي الفنادق من خلال منصة "نهج دبي"، والذي يتضمن وحدات تدريبية مخصصة تركز على التميز في خدمة المتعاملين، والوعي الثقافي، وعلاقات الضيوف، بما يضمن أن يقدم خبراء الضيافة خدمة عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتعكس مذكرة التفاهم الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإقامة شراكات هادفة، بما في ذلك برنامج التدريب المهني لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الضيافة، الذي أطلقته كلية دبي للسياحة وماريوت الدولية في شهر مارس 2025، لتمكين الطلاب من الحصول على فرص حصرية للتدريب العملي والإرشاد مع رواد القطاع، مما يدعم أجندة تطوير المواهب في دبي، ويساعد على رفد القوى العاملة في قطاع السياحة بمجموعة واسعة من المواهب المحلية.

وتضم محفظة ماريوت الدولية أكثر من 80 فندقاً، و23,000 غرفة من 23 علامة تجارية شهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 59 فندقاً في دبي وحدها، لتواصل الشركة لعب دور رئيسي في رسم ملامح مشهد الضيافة في الإمارة. ويأتي تعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع ماريوت الدولية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إشراك رواد القطاع العالميين في رسم ملامح قطاع سياحي يواكب احتياجات المستقبل.

لمزيد من المعلومات حول دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وماريوت الدولية، يرجى زيارة: dubaidet.gov.ae وmarriott.com

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها والتزامها المطلق بالتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة للحكومة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من استقطاب أفضل المواهب والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دعم رؤية الإمارة لتصبح أفضل وجهة للزيارة والحياة والعمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما يميز دبي وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على:

mediarelations@dubaidet.ae

[+971] 600 55 5559

نبذة عن ماريوت الدولية:

تتخذ ماريوت الدولية (المدرجة في ناسداك تحت الرمز: MAR) من مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية مقراً لها، وتتمتع بمحفظة فندقية تضم أكثر من 9,500 منشأة حول العالم، موزعة على أكثر من 30 علامة تجارية رائدة في 144 دولة وإقليماً. تدير المجموعة وتمنح الامتيازات التجارية للفنادق والعقارات السكنية ونوادي الإجازات وغيرها من منشآت الضيافة في مختلف أنحاء العالم. كما تقدم برنامج ماريوت بونفوي® للسفر، الحاصل على العديد من الجوائز المرموقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.marriott.com ، وللاطلاع على آخر أخبار الشركة، تفضلوا بزيارة www.marriottnewscenter.com. كما يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وX وإنستغرام عبر الحساب @MarriottIntl.

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