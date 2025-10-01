دائرة الأراضي و التنظيم العقاري بعجمان تطلق "برنامج حاضنة الأعمال العقارية" بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد

يستهدف البرنامج تأهيل وترخيص 200 وسيطاً عقارياً خلال 5 سنوات بحيث يضم 40 وسيطاً عقارياً في دورته الأولى ضمن برنامج مكثف يمتد لستة أشهر.

· سعادة عمر بن عمير المهيري: حاضنة الأعمال العقارية مبادرة استراتيجية تصب في محور تطوير قطاع الأعمال العقارية بالإمارة، وترتكز على ثلاثة عناصر جوهرية هي: تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو.

سعادة عمر بن عمير المهيري: حاضنة الأعمال العقارية مبادرة استراتيجية تصب في محور تطوير قطاع الأعمال العقارية بالإمارة، وترتكز على ثلاثة عناصر جوهرية هي: تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو. · ليلى فريدون: البرنامج يمتد على مدار 6 أشهر ويتضمن حزمة من الدورات التدريبية المكثفة، التي تركز على تطبيق المهارات التقنية والإدارية في مجال العقارات.. ونحرص على تقديم خبرتنا لدعم طموحات الشباب الإماراتي في القطاع العقاري من خلال منصة أكاديمية الاقتصاد الجديد

الإمارات العربية المتحدة- أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وبالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، برنامج "حاضنة الأعمال العقارية"، أحد برامج الحملة الوطنية " الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، والذي يأتي ليشكل نقلة نوعية في دعم قطاع ريادة الأعمال العقارية في إمارة عجمان.

وتسعى "حاضنة الأعمال العقارية" إلى تأهيل وترخيص 200 وسيطاً عقارياً خلال 5 سنوات، فيما ستضم الدورة الأولى منه 40 وسيطاً عقارياً عبر برنامج مكثف لمدة 6 أشهر ، وذلك لدعم استقطاب جيل جديد من رواد الأعمال العقاريين القادرين على قيادة وإدارة المشاريع في القطاع، عبر برامج التدريب، وورش العمل المتخصصة، وإتاحة الفرصة للشباب الطامحين للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية وفق أرقى المعايير العالمية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين رواد الأعمال العقاريين وأصحاب المشاريع الناشئة في إمارة عجمان، من خلال توفير منظومة متكاملة من الإرشاد والتدريب العملي والاستشارات المتخصصة، بما يسهم في تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع العقاري بالإمارة.

كما يوفر البرنامج مجموعة من الخدمات الداعمة تشمل جلسات التدريب ، والدعم الفني والتقني، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص حقيقية للنمو والتوسع ضمن بيئة أعمال محفزة ومتكاملة.

مبادرة استراتيجية

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن "حاضنة الأعمال العقارية تأتي كمبادرة استراتيجية تصب في محور تطوير قطاع الأعمال العقارية بالإمارة، وترتكز على ثلاثة عناصر جوهرية هي: تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو".

وأضاف المهيري " نلتزم في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بدعم رواد الأعمال وتمكينهم من قيادة وريادة القطاع العقاري عبر حزمة من البرامج التدريبية والبرامج المتخصصة بالتعاون مع شركائنا في أكاديمية الاقتصاد الجديد، ونتطلع لأن تكون عجمان نموذجًا متقدمًا لريادة الأعمال العقارية على مستوى الدولة والمنطقة" ومؤكدا أنه تم تأهيل 65 وسيطاً مواطناً ضمن برنامج الوسيط المواطن الذي يعد أحد أهم مبادرات الدائرة الرامية إلى تمكين الشباب".

من جانبها، أوضحت الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، "أن البرنامج يمتد على مدار 6 أشهر، ويتضمن حزمة من الدورات التدريبية المكثفة، التي تركز على تطبيق المهارات التقنية والإدارية في مجال العقارات، من خلال جلسات إرشاد عملي وتدريب على القيادة الرقمية والتسويق العقاري، وقد أعدت الأكاديمية، برنامجًا للإرشاد المهني يقدم للمنتسبين دعمًا مستمرًا عبر خبراء القطاع، بهدف دفعهم للابتكار وتطوير مشاريعهم الريادية في بيئة أعمال متكاملة تقنيًا وتشغيليًا، ونحرص على تقديم خبرتنا لدعم طموحات الشباب الإماراتي في القطاع العقاري من خلال منصة أكاديمية الاقتصاد الجديد".

ويتواءم برنامج الحاضنة مع مستهدفات الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، حيث تم تصميم المحاور التدريبية والمبادرات الداعمة بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للريادة والابتكار على صعيد القطاع العقاري.

ويُركز البرنامج على تلبية احتياجات أصحاب الأفكار الريادية العقارية من خلال تقديم منظومة شاملة من الخدمات والحلول الإبداعية، ورفع الوعي بفرص الاستثمار والابتكار في سوق عجمان العقاري. كما يستهدف تعزيز الشراكة بين الجهات التنظيمية وقطاع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات النوعية.

ويتألف البرنامج من أربع مراحل، تمتد على مدى 6 أشهر، وتتضمن اختيار وتقديم المرشحين من قبل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتقييمهم بناء على عدد من المعايير، وترشيح 40 منتسباً في كل دورة سنوياً للدخول في البرنامج التدريبي المكثف، فيما تشمل المرحلة الثانية للبرنامج التدريب لمدة 4 أشهر يتعرف فيها المنتسبون على أساسيات القطاع العقاري وأهم المنتجات في الأسواق العقارية، والأساسيات المالية في شركات الوساطة العقارية، وكيفية تطوير العلاقات العامة وتحليل السوق ودراسات الجدوى، إلى جانب التدريب التخصصي في النمو والقراءات الاقتصادية، والتخطيط التخصصي في الشركات وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العقارات.

وسيتعرف المشاركون في البرنامج كذلك على هيكلة الشركات وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية وآلية التمويلات والتعاقد مع الموردين، وتطوير الأعمال وإدارة المبيعات والتسويق والتسجيل مع المطورين العقاريين، وغيرها من المحاور التدريبية المتخصصة.

وتتضمن المرحلة الثالثة للبرنامج، والتي تمتد لشهرين، التوجيه، ويقوم خلالها المنتسبون بالتطبيق العملي في شركاتهم، مع تنظيم فعاليات ولقاءات مع قادة وخبراء في مجال التطوير العقاري للاستفادة من الخبرات والتوجيه والدعم عبر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ويختتم المشاركون البرنامج في المرحلة الرابعة من خلال التقييم بناء على التطوير والمخرجات، ودعمهم لتطوير خطط مستقبلية لما بعد التخرج من البرنامج.

الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتشرف على الحملة وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية