دبي في 14 أغسطس 2025: نظم الفريق التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع منصة "حكومة 01" خلوة ابتكارية حول "تصفير البيروقراطية الرقمية" في المنظومة الضريبية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للمُساهمة في تنفيذ مُستهدفات الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسُّع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المُستدام لخدمات الهيئة الرقمية لمُساندة قطاع الأعمال وإسعاد المُتعاملين.

تم خلال الخلوة تحليل الإجراءات الحالية، ومناقشة سبل التخلُّص من المزيد من الإجراءات غير الضرورية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات أكثر سلاسة لتسهيل الإجراءات الضريبية والمالية للأفراد والشركات، لتعزيز جهود الهيئة للتحسين المُستمر للخدمات الضريبية.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الخلوة جاءت ضمن مُبادرات الهيئة لتسريع تطبيق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول.

وقال سعادته خلال افتتاح خلوة "تصفير البيروقراطية الرقمية" التي عقدت في مقر الهيئة في دبي: "منذ إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في عام 2023 كثفت الهيئة جهودها لتحقيق إنجازات فعَّالة لتسهيل الخدمات الضريبية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية للارتقاء المُستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، والمُساهمة في ترسيخ تجربة مُستقبلية ريادية في العمل الحكومي".

وأضاف سعادة خالد البستاني: "تُوِّجت هذه الجهود بفوز الهيئة الاتحادية للضرائب بجائزة "تصفير البيروقراطية الحكومية" في دورتها الأولى في فئة "الأثر على قطاع الأعمال"، وذلك نتيجة السعي المتواصل لتطوير الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار بجميع قطاعات عمل الهيئة، بما يتماشى مع رؤيتنا لنكون هيئة ضريبية رائدة عالميًا، وتعد هذه الإنجازات حافزًا لمواصلة العمل على إطلاق المزيد من المُبادرات، والابتكارات لتسهيل وتسريع إنجاز الخدمات، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميًا".

من جانبه أشار السيد عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب رئيس فريق تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" إلى أهمية خلوة "تصفير البيروقراطية الرقمية"، التي جاءت في إطار مُبادرات الهيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي تم إطلاقها العام الحالي، وتهدف إلى تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، ومواصلة تصفير الإجراءات والخدمات غير الضرورية.

وقال السيد عبدالله البستكي إن الهيئة ستواصل العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص للقيام بإلغاء المزيد من الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية في خدمات الهيئة، والمُساهمة الفعَّالة في تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات، واستحداث حلول جديدة مُبتكرة للمُحافظة على الجودة المُرتفعة للأداء، وتميُّز الخدمات المُقدَّمة للمُتعاملين.

وتم خلال الخلوة التي عُقدت بمشاركة كبيرة من موظفي القطاعات المُختلفة بالهيئة استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال تبسيط الإجراءات الحكومية، ومناقشة العديد من الأفكار والمُقترحات لدعم جهود الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والتحسين المُستدام لتجارب المُتعاملين.

وأكد الفريق التنفيذي للابتكار بالهيئة في ختام الخلوة أن جميع الأفكار والمُقترحات التي طُرحت خلال المُناقشات سيتم رصدها، وبلورتها ودراستها، والاستفادة من مُخرجات الخلوة في خطط التطوير المُستمرة التي تقوم بتنفيذها الهيئة.

