الرياض: وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً بمكتب إدارة البيانات الوطنية “NDMO”اتفاقية تعاون مع مجلس إدارة البيانات المؤسسية (EDM Council)وهي جمعية دولية متخصصة في أفضل ممارسات إدارة البيانات والتحليلات في العالم.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية الذكاء الاصطناعي التي تنظمها "سدايا" في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وهذا التعاون سوف يعزز من دور الجانبين في إدارة البيانات وتخصيص إطار DCMA للمملكة وهو نموذج لتقييم نضج البيانات وسيعمل الطرفان لتلبية احتياجات المملكة حيث يعتبر إطار DCAM نموذج مساعد للمؤسسات في جميع أنحاء العالم في تنفيذ أفضل الممارسات اللازمة لتعزيز إدارة البيانات بنجاح عبر مؤسساتها.

وتتضمن الاتفاقية تقديم دورات متخصصة في مجال إدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال مجلس إدارة البيانات المؤسسية (EDM Council) وشريكه الاستراتيجي eLearningCurve مع تمكين مكتب إدارة البيانات الوطنية بـ"سدايا" من الاستفادة من شبكة مجلس ( CouncilEDM ) وخلق فرص الاستثمار لمؤسسات التدريب على إدارة البيانات في المملكة وإنشاء مجموعات ومنتديات خاصة لمتخصصي إدارة البيانات.

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