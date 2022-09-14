الرياض: أطلقت المملكة العربية السعودية مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي قامت بإعدادها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، حيث تساهم هذه المبادئ بتسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات اثناء مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تساهم هذه المبادئ في دعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة. مما ينعكس على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها المملكة للأفراد بما يضمن الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت "سدايا" أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ستساعد على تأسيس ممارسات وطنية في جميع القطاعات لدعم تبني الذكاء الاصطناعي للحد من الممارسات الخاطئة المصاحبة لهذه التقنية من خلال تطبيق المبادئ التالية: النزاهة والإنصاف، الأمن والخصوصية، الإنسانية، المنافع الاجتماعية والبيئية، والموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، بالإضافة إلى المساءلة والمسؤولية.

كما أوضح سعادة المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في "سدايا" الدكتور ماجد التويجري "نهدف لتطوير قدراتنا التقنية من خلال تضمين حلول الذكاء الاصطناعي في أعمالنا وعملياتنا الحالية، وستساعدنا مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيضًا على ضمان الاستفادة من هذه القدرات على التطبيق الأمثل هذه الحلول".

وأضاف الدكتور ماجد "نعتقد أن هذه المبادئ ستساعدنا على الانتقال إلى الجيل التالي من الابتكار في العديد من المشاريع، وقد نجحت الهيئة في تلخيص مسؤولياتنا التي يتوجب علينا الالتزام بها في مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونسعى بكل طموح لمواصلة تطوير وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز التوقعات".

كما تعد هذه المبادئ أحد المبادرات العديدة التي اعتمدتها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030. هذا، وقد تم الإعلان عنها ضمن حزمة من المبادرات الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في الرياض.

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