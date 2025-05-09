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دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات، تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة "إصدار شهادات عدم الممانعة للبناء - كهرباء ومياه" للمقاولين والاستشاريين المسجلين لديها ممن يسعون للحصول على رخص البناء عبر القنوات الإلكترونية التالية:
- منصة البناء في دبي: للمشاريع التي تقع ضمن اختصاص بلدية دبي في إصدار رخص البناء وشهادات الإنجاز. حيث يتم إصدار شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء/ مياه ضمن حزمة الموافقات التي تشمل اعتماد التصاميم وتكلفة التوصيل. ويتم معالجة الطلب خلال 3 أيام عمل من تاريخ التقديم.
- الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي: للمشاريع التي تقع ضمن المناطق الحرة وضمن اختصاص جهات تراخيص أخرى مثل "تراخيص، سلطة دبي للتطوير، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة…إلخ". ويتم معالجة طلب شهادة عدم الممانعة للبناء – كهرباء خلال يومي عمل، وشهادة عدم الممانعة للبناء - مياه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم.
خطوات التقديم:
- تعبئة طلب الخدمة إلكترونياً مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- بعد التقديم، يتلقى مقدم الطلب إشعار تأكيد يتضمن الرقم المرجعي للطلب لمتابعة حالة الطلب.
- إذا تم رفض الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لتقديم طلب جديد يحتوي على معلومات صحيحة أو إضافية.
- إذا تم إرجاع الطلب بملاحظات، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لإعادة تقديم الطلب مع المعلومات الصحيحة أو الإضافية.
- إذا تمت الموافقة على الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً بالموافقة يتضمن نسخة من الموافقة قابلة للتنزيل.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بخدمة شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء/ مياه مع شرح لرحلة المتعامل لكلا المستفيدين (مالك المشروع) أو (المقاول/ استشاري) في الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي.
-انتهى-
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