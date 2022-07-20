الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" عن حصولها على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال لتقديم خدمة إقراض الأسهم عن طريق صندوق فرصة المالي وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة والمعلنة من الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، وكذلك قوانين ولوائح هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية (مفبك) كوسيط إقراض واقتراض.

وتعتبر هذه الأداة موجهة لإقراض المتداولين في السوق الكويتي، وتساهم في تعزيز تطوير السوق وكفاءته، وتنوع وتعدد الأدوات المتاحة لاستمرار الاستثمار في السوق الكويتي، مما يثري الاختيارات للمتداولين والمستثمرين. كما تعتبر هذه الأداة ركن أساسي لتسهيل عملية البيع على المكشوف.

#بياناتحكومية

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عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.17 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2022. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز للادخار – ادخار"، وهو أول صندوق لسوق النقد في الكويت، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.

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سندس سعد

إدارة الإعلام والاتصالات

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

هاتف: +9652224

ssaad@markaz.com