المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اختُتِمت ورشة عمل "التعلم القائم على حل المشكلات في مهارات التيسير والتقييم والتغذية الراجعة"، التي نظمها قسم التعليم الطبي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، وذلك في إطار برنامج تطوير المهارات التعليمية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.

وأكد رئيس قسم التعليم الطبي، الدكتور محمد مصطفى العراقي، خلال افتتاح الورشة، أهمية التعلّم من خلال دراسة المشكلات والتعمق في الحالات الصحية السريرية والمجتمعية، موضحًا أن هذه العملية تُشجّع على الاستقصاء والتعلم الذاتي والتقييم الذاتي، بالإضافة إلى تنمية مهارات العمل ضمن مجموعات صغيرة.

وقال: "ينبغي على مُدرّب مجموعة التعلم القائم على المشروعات تطوير مهارات التيسير لتعزيز هذا التعلم. والهدف الأساسي من هذه الورشة هو مساعدة المشاركين على تطوير أو تحديث مهارات التدريس في التعلم القائم على حل المشكلات".

شارك في تقديم الورشة كل من الأستاذ الدكتور هاني سالم عطوه من قسم التعليم الطبي، والأستاذ الدكتور محمد هاني شحاته من قسم طب العائلة والمجتمع، والدكتورة أرشانا برابو كومار، الأستاذة المساعدة بقسم التعليم الطبي، والدكتور عبدالله إسماعيل عبدالله، رئيس قسم الجراحة. وقد تم تركيز التدريب على موضوع مهارات التيسير، والتي تندرج تحتها تقديم نظرة عامة على التعلم القائم على المشروعات (PBL)، وشرح مهارات التيسير المطلوبة لجلسات التدريس في التعلم القائم على المشروعات، إلى جانب عرض توضيحي لجلسة التدريس الأولى، والتأمل والنقد في جلسة التدريس الأولى.

وفي ثاني أيام التدريب، ركزت الورشة على موضوع التقييم والتغذية الراجعة، حيث تم من خلالها مناقشة عرض توضيحي لجلسة التدريب الثانية، وتأملات ونقد حول جلسة التدريب الثانية، إلى جانب بيان آلية تقييم الطلاب خلال جلستي التدريب الأولى والثانية، وكيفية تقديم تغذية راجعة فعّالة ومنظمة.

وقد شهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بتطوير أو تحديث مهارات التدريس في التعلم القائم على حل المشكلات، وتبادلوا الآراء حول سبل التغلب على التحديات التي قد تواجههم عند تطبيق هذا النهج في التعليم الطبي، كما عبّروا عن استفادتهم من الجلسات المتنوعة مع الطلبة والمتدربين، مشيدين بثراء المحتوى العلمي والتطبيقي للورشة.

