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نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن” حلقة عمل موسعة بمشاركة عدد من المختصين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك بهدف توحيد الجهود وتعزيز التواصل بناء على الرؤى والمهام المشتركة وعبر تحديد التحديات الأساسية في القطاع الصناعي وطرق حلها، وتدارس المقترحات والمبادرات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان، حيث تسعى الحلقة التي تستمر لمدة (3) أيام على التوالي إلى الخروج بخطة عمل قابلة للتنفيذ في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل: بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، والإعفاءات من الرسوم، والرقابة والتفتيش، والمواصفات والمقاييس، وتحديات البنية الأساسية، وممكنات القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية الصناعية وطرق التسويق لها بما يتماشى مع رؤية عمان 2040
انتهى-
#بياناتحكومية
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