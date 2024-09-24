مسقط، سلطنة عمان، والمنامة، البحرين : أبرمت شركة سيبر (والمسجلة تحت اسم SABR في بورصة ناسداك العالمية)، وهي الشركة الرائدة في مجال توفير البرمجيات والتكنولوجيا التي تدعم صناعة السفر العالمية، شراكة استراتيجية مع كل من ديوان البلاط السلطاني، وشؤون البلاط السلطاني ، ووزارة الخارجية، في سلطنة عُمان لتقديم سلسلة من ورش العمل المخصصة لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع السفر. وتمثل الدورات التدريبية التي عقدت في المقر الإقليمي لشركة سيبر في البحرين، أول تعاون من هذا النوع بين سيبر والحكومة العُمانية، مما يؤكد من جديد ريادة سيبر في قطاع السفر الحكومي في سلطنة عُمان.

تأكيدًا على شراكة دامت لأكثر من 15 عامًا، دعمت شركة سيبر الجهات الحكومية العُمانية بتقديم حلول متقدمة لتعزيز قدراتها في إدارة السفرباستخدام أدوات متطورة مثل الواجهة الرسومية لـ"سيبر ريد 360" وإمكانية التوزيع الجديدة (NDC). بالإضافة إلى ذلك، يُركز هذا التعاون على تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، خفض التكاليف، وتحقيق التميز في إدارة العمليات.

وقال السيد رمزي القصاب، المدير العام لشبكة سيبر للسفريات في الشرق الأوسط: "نفتخر بالشراكة مع الحكومة العُمانية في هذه المبادرة، التي تعد شهادة على التزامنا بتمكين الحكومات بالتكنولوجيا والأدوات والتدريب اللازم، فمن خلال تزويد الحكومة العمانية بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدواتنا المتقدمة، فإننا لا نعزز كفاءتها التشغيلية فحسب، بل نعزز أيضًا الثقة التي كانت أساس شراكتنا لأكثر من عقد من الزمن. ويجسد هذا التعاون دور سيبر في مساعدة الحكومات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك توفير التكاليف والتميز التشغيلي".

وتعد الحكومة العُمانية سباقة في مجال التحول الرقمي، فهي من أوائل الحكومات في المنطقة التي تطلق مثل هذا البرنامج التدريبي الاستراتيجي لتحديث قطاع السفر. وتضع هذه الخطوة معيارًا جديدًا للكفاءة والفعالية، مما يضع حكومة سلطنة عُمان رائدة إقليميًا في إدارة السفر. .

وقال السيد سلام الحضرمي، مدير إدارة خدمات السفر في شؤون البلاط السلطاني: "لقد كانت شراكتنا طويلة الأمد مع سيبر ضرورية لتلبية احتياجاتنا المتطورة في مجال إدارة السفر. لقد كانت حلول سيبر المبتكرة ودعمها الثابت أمرًا حيويًا لضمان عملياتنا وتشغيلها بسلاسة وكفاءة، وتعد هذه الدورات التدريبية أكثر من مجرد ورش عمل؛ حيث إنها فرص رئيسية لفرقنا لاكتساب الرؤى والمهارات التي ستسمح لنا بتسخير أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، مما يمكننا من مواصلة خدمة أمتنا بأعلى مستوى من الكفاءة."

مع استمرار عُمان في إعطاء الأولوية لرقمنة عملياتها الحكومية، فإن ديوان البلاط السلطاني ملتزم برفع مهارات فرقه وتبني هذا التحول.

وقالت السيدة عائشة البلوشي، رئيسة قسم التذاكر بديوان البلاط السلطاني: "إن تعاوننا مع سيبر يعكس التزامنا بتحسين مهارات فرقنا وتبني التحول الرقمي". وأضافت: "تعتبر هذه الدورات التدريبية محورية في تزويد موظفينا بالأدوات اللازمة لأتمتة العمليات اليدوية، مما يعزز الكفاءة بشكل كبير ويقلل الوقت الذي يقضيه الموظفون في المهام الروتينية. ويعتبر هذا الجهد محوريًا لتحقيق هدفنا المتمثل في التميز التشغيلي ودعم طموح سلطنة عمان في الوصول إلى حكومة متقدمة رقميًا."

وشددت وزارة الخارجية أيضًا على التأثير التحويلي لهذه المبادرة، حيث قال السيد نواف الصادري، مدير إدارة الحجز والتذاكر بوزارة الخارجية: "من خلال الرقمنة واعتماد أفضل الممارسات، نهدف إلى تبسيط عملياتنا وتحسين التكاليف، مما يضمن أن قطاع السفر مستعد جيدًا لمواجهة التحديات المستقبلية". "يلعب تعاوننا مع سيبر دورًا حاسمًا في استراتيجيتنا لدعم التحول الرقمي في سلطنة عمان، وتعزيز الكفاءة في جميع عمليات السفر الحكومية."

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