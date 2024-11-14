دائرة المعرفة ستدعم إجراءات المراجعة الرسمية لتأهل المرشحين للحصول على الإقامة الذهبية.

أصبح بإمكان مدراء المدارس والمعلمين المتميزين التقدم للحصول على الإقامة الذهبية.

رأس الخيمة: أطلقت دائرة رأس الخيمة للمعرفة، برنامج الإقامة الذهبية، الذي يهدف إلى جذب والاحتفاظ بأفضل المعلمين الذين يعملون حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة.

ويتيح هذا البرنامج للمعلمين الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح لهم الإقامة في الدولة على كفالتهم الشخصية. تم وضع هذا البرنامج بهدف جذب والاحتفاظ بالمواهب الاستثنائية في القطاع التعليمي، بما في ذلك المدراء، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، والمعلمين في مدارس إمارة رأس الخيمة.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور عبدالرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة:

"يعد هذا البرنامج بمثابة تقدير للدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في تحسين جودة التعليم في إمارة رأس الخيمة، فمن خلال هذه المبادرة، نعبّر عن تقديرنا العميق لمساهمات المعلمين القيمة، والتي تتماشى مع رؤيتنا في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى. كما إننا ملتزمون بتطوير بيئة تعليمية تدعم المواهب والابتكار، بما يساهم في تعزيز خدماتنا التعليمية ويضمن النجاح المستمر لطلابنا."

يستهدف برنامج الإقامة الذهبية فئتين رئيستين هما:

مدراء المدارس : وتشمل مدراء المدارس، ونوابهم، ورؤساء الأقسام.

: وتشمل مدراء المدارس، ونوابهم، ورؤساء الأقسام. فئة المعلمين: وتشمل جميع المعلمين المؤهلين العاملين حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة.

وبما أن دائرة رأس الخيمة للمعرفة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة، ستعمل الدائرة على دعم وتسهيل عملية التقديم للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية وذلك استناداً إلى معايير محددة، من بينها العمل والإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إمارة رأس الخيمة، والحصول على درجة علمية متقدمة، وإظهار تأثير إيجابي على أداء المدرسة التي يعمل بها المعلم.

وبينما تم تصميم عملية التقديم لتكون مبسطة وفعّالة، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الإقامة الذهبية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة بإمارة رأس الخيمة. يتعين على المعلمين تقديم مجموعة من الوثائق تشمل خطاب الإخطار بتعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وإثبات الإقامة والعمل في الإمارة، إضافة إلى ما يثبت مساهماتهم في تحسين أداء مدارسهم.

وبعد استكمال الوثائق، ستقوم دائرة المعرفة بمراجعة الطلب، ثم ستقوم بإرسال تأكيد الأهلية للمعلمين للتوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الإقامة الذهبية.

عن دائرة رأس الخيمة للمعرفة في رأس الخيمة

إن دائرة رأس الخيمة للمعرفة هي جهة حكومية تأسست عام 2023 بموجب مرسوم صادر عن

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم إمارة رأس الخيمة. حيث تم تكليف الدائرة بمهمة تعزيز جودة خدمات التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة، ودعم الابتكار في جميع مجالات وأنظمة التعليم، وضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة. كما تتولى الدائرة مسؤولية جميع مراحل التعليم لجميع الفئات العمرية ومستويات التحصيل العلمي، بما في ذلك رياض الأطفال، والتعليم المبكر، والتعليم المدرسي، والتعليم العالي، والتدريب المهني، والتعليم المستمر. كما تلتزم الدائرة بتطوير نظام تعليمي شامل وعالمي المستوى، يعزز الاستدامة والابتكار، ويُمَكّن الطُلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ويعزز نوعية الحياة في مجتمع إمارة رأس الخيمة.

عن إمارة رأس الخيمة

تعد إمارة رأس الخيمة، ضمن الامارات الشمالية من بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تشتهر بتنوع مناظرها الطبيعية ابتداء من الشواطئ التي تمتد على 64 كيلومتراً إلى الصحراء والجبال الشاهقة، فضلاً عن تاريخها الغني الممتد لأكثر من 7,000 عام. تحتوي الإمارة على العديد من المواقع الأثرية، أربعة منها تم إدراجها في القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو. كما تشتهر الإمارة بجبل جيس، أعلى قمة جبلية في الدولة والذي يحتوي على معالم مشهورة مثل "جيس فلايت"، أطول خط انزلاقي في العالم، والذي يمتد لحوالي 3 كم، ومطعم

"1484 by Puro"، أعلى مطعم في الدولة. علماً بأن إمارة رأس الخيمة تقع في موقع مركزي على مفترق طرق حديثة بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، مع وجود ثلث سكان العالم ضمن مسافة أربع ساعات بالطائرة، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتوسيع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها. كما تتمتع الإمارة بأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث لا يتجاوز قطاع واحد 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مرونة الاقتصاد ومتانته. وقد تم تصنيف إمارة رأس الخيمة ضمن فئة "A" من قبل وكالتي التصنيف الدولي فيتش وستاندرد آند بورز لمدة 15 عاماً. وتضم إمارة رأس الخيمة مجتمعاً متعدد الثقافات، حيث بلغ عدد سكانها أربعمائة ألف نسمة في عام 2023. وتعد إمارة رأس الخيمة خياراً مثالياً للعمل والرفاهية والاكتشاف وذلك بفضل الشمس الساطعة على مدار العام، وسهولة تأسيس الأعمال، وتكلفة المعيشة التنافسية المعقولة.

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