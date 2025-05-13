دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، خلال زيارته لمقرها الرئيسي بمنطقة دبي هيلز، وذلك للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات الرقمية. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام حكومة الفجيرة الرقمية بمواصلة مسيرة تعزيز الابتكار، واستكشاف آفاق وفرص التعاون المستقبلي من خلال التركيز على الحلول الرقمية المُبتكرة، ودعم تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، بما يتناغم مع رؤية حكومة الفجيرة الرقمية التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز ديناميكي قائم على التكنولوجيا المُتقدمة.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "زيارة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي إلى مقر (دو) تشكل خطوة مهمة في مسيرتنا المشتركة نحو تحقيق التميز الرقمي. إذ تؤكد هذه الزيارة، الطموح المشترك لتحويل إمارة الفجيرة إلى مركز رقمي رائد، بما ينسجم مع رؤية (دو) والتزامها المستمر بالابتكار التكنولوجي. وتهدف الزيارة بين حكومة الفجيرة الرقمية وشركة (دو) إلى تبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف فرص التحول الرقمي، ما يُعد أمراً جوهرياً لتحقيق أهداف التحول الرقمي. ومن خلال الاستفادة من إمكاناتنا المتطورة ودعم حكومة الفجيرة الرقمية، يمكننا معاً رسم مستقبلاً ينسجم تماماً مع رؤيتنا لريادة قطاع الاتصالات الرقمية في المنطقة."

وخلال الزيارة، تفقد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والوفد المرافق له مقر "دو" في جولة شاملة برفقة كبار المسؤولين في الشركة، حيث تم استعراض الثقافة المؤسسية الفريدة، وأنظمة العمل المُطبقة، وأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم رؤية "دو". كما تم الاطلاع على دور مركز الابتكار المتطور لدى "دو"، والذي تم تصميمه لإطلاق أحدث الابتكارات التكنولوجية إلى الأسواق.

وتضمنت الزيارة كذلك مناقشات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التقنيات المُتقدمة في تسريع تحقيق رؤية "الفجيرة الرقمية"، وفرص التعاون مع شركة "دو" لتطبيق حلول الجيل القادم التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل إمارة الفجيرة عبر مختلف القطاعات، بما يدعم تمكين المجتمعات والمؤسسات على حد سواء.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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