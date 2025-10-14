دبي: أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة "مايكروسوفت" لتمكين معالجة البيانات محليًا وتوسعة قدرات "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" في الدولة، في خطوة غير مسبوقة تضع الإمارات في مقدمة الدول عالمياً لتبني تمكين معالجة البيانات محلياً، لتعزيز عمل الجهات والمؤسسات الحكومية، ما يمثل إضافة نوعية لتحقيق رؤى الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسيادة على البيانات.

وسيتم تفعيل المعالجة بدءاً من عام 2026، حيث سيتم تشغيلها في مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية المتطورة في مدينتي أبوظبي ودبي، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي بثقة وأمان، ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

عمر سلطان العلماء: تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وذو سيادة

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ ريادتها مركزا عالميا لصناعة المستقبل برؤيةٍ طموحة، تحول الأفكار إلى إنجازات غير مسبوقة تصل بالدولة نحو آفاقٍ جديدة، وتعزز مشاركتها الفاعلة في قيادة مسيرة التحوّل العالمي في مجالات الاقتصاد، والذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه إن الشراكة مع "مايكروسوفت" في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، تمثل خطوة هادفة لتجسيد فكر دولة الإمارات في بناء مستقبل قائم على الشراكات العالمية، وتعكس عملها الدؤوب لتمكين الجهات الحكومية في الدولة من تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يحفظ سيادة الدولة على بياناتها، مع ضمان أعلى مستويات الأمان.

محمد الكويتي: تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول

من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات المتحدة مواءمة جهود دولة الإمارات وجهود كبرى الشركات العالمية، مثمناً دور "مايكروسوفت" الاستباقي في تمكين خدمات ذكاء اصطناعي آمنة ودعم مستهدفات وخطط دولة الإمارات في بناء أنظمة رقمية مرنة وآمنة لتعزيز مكانة الإمارات في صدارة مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول.

يوسف الشيباني: تعزيز مسيرة وأهداف دبي لترسيخ الابتكار في الذكاء الاصطناعي

وقال سعادة يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني أن المعالجة المحلية لبيانات "كوبايلوت" تتماشى مع أطر الأمن السيبراني وحوكمة البيانات الوطنية، بما يعزز مسيرة وأهداف دبي لترسيخ الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتعزيز سلامة البيانات وخصوصيتها في الوقت نفسه بما يطلق كافة إمكانات الذكاء الاصطناعي ويعزز من الاستفادة القصوى من هذا المجال الواعد.

منصور المنصوري: تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة التي تتماشى مع مستهدفات الدولة

وأكد معالي منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة G42 دور المجموعة بصفتها الشريك الاستراتيجي لمايكروسوفت والمُمكّن الرائد للذكاء الاصطناعي لحكومة دولة الإمارات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة المهمة نحو الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة التي تتماشى مع مستهدفات الدولة لتمكين الجهات الحكومية من الابتكار مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة وأمن البيانات.

عمرو كامل: تجسد الشراكة خطوة محورية في مسيرة مايكروسوفت مع دولة الإمارات

في السياق ذاته، أكد عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات أن الشراكة تجسد خطوة محورية في مسيرة مايكروسوفت مع دولة الإمارات، إذ إن هذا الاستثمار سيمكن تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي من خلال المعالجة المحلية لـ"كوبايلوت"، وضمان تخزين ومعالجة تفاعلات "كوبايولت" ضمن حدود الدولة الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في السيادة الرقمية مشيداً بدعم قيادة دولة الإمارات في بناء مستقبل آمن ومسؤول وشامل للذكاء الاصطناعي.

ويأتي تمكين معالجة البيانات محليًا لتفاعلات "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" في الإمارات مع مزايا مختلفة للمستخدمين كزيادة الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الامتثال التنظيمي، حيث يتم تخزين كافة البيانات بشكل آمن داخل حدود الدولة ما يؤدي إلى تحسين الأداء وإدارة الوقت.

ويشكل الاستثمار الجديد الذي يشمل ثلاثة دول عالمياً امتداد لجهود مايكروسوفت في الدولة مع التوقعات بتوفر أكثر من 152,000 وظيفة جديدة من خلال منظومة مايكروسوفت السحابية، وتعاون الشركة لتدريب مليون موهبة في الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

