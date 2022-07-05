بعد إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي بقيمة 28 مليار درهم

· معالي حصة بوحميد: برنامج الدعم الاجتماعي سيشمل الجديد عدد أكبر من الأسر الإماراتية المستفيدة، والهدف ترجمة رؤية قيادتنا بتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في دولة الإمارات

· معالي حصة بوحميد: وزارة تنمية المجتمع ستبدأ باستقبال طلبات علاوات بدل التضخم ابتداء من اليوم الثلاثاء لمن تنطبق عليهم الشروط وسيتم بدء تنفيذ برنامج المساعدات الاجتماعية الجديد في شهر سبتمبر القادم

برنامج الدعم الاجتماعي:

· يستهدف الأسر الإماراتية وأصحاب الدخل المحدود ممن يقل مصدر دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً حسب الحالة الاجتماعية

· يهدف لدعم تكوين أسر إماراتية ويشجع على استمرار التعليم ويكافئ المواطنين من ذوي الخبرات على عطائهم للوطن.

· يراعي الارتفاعات في نسب التضخم ويواكب التغيرات الاقتصادية

· أضاف بعض العلاوات والامتيازات على قيمة المساعدة الاجتماعية التي تدعم استقرار الأسرة كعلاوة السكن ومخصص التعليم الجامعي للمتفوقين

· يحشد المزيد من الحوافز والبرامج والمبادرات بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي وتتكامل الجهود مع الحكومات المحلية.

· يدعم الموظفين من ذوي الدخل المحدود ويمكن للمتقاعدين التقديم على الدعم ممن تنطبق عليهم الشروط

· التقديم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة تنمية

الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي: أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل، يرسخ رؤية قيادة دولة الإمارات بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدولة تمكيناً للمجتمع بكافة فئاته، ودعم وتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في الدولة.

وصرحت معاليها " برنامج الدعم الاجتماعي سيشمل عدد أكبر من الأسر، والهدف ترجمة رؤية قيادتنا بتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في دولة الإمارات ".

وأشارت معاليها أن البرنامج يعد خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن لاسيما بين الفئات محدودة الدخل.

مؤكدةً معاليها أن وزارة تنمية المجتمع بدأت فوراً على تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في كافة أرجاء الدولة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

كما أضافت معالي الوزيرة " وزارة تنمية المجتمع ستبدأ باستقبال طلبات علاوات بدل التضخم ابتداء من اليوم الثلاثاء لمن تنطبق عليهم الشروط وسيتم بدء تنفيذ برنامج المساعدات الاجتماعية الجديد في شهر سبتمبر القادم "

3 برامج رئيسية ضمن الدعم الاجتماعي

وتفصيلاً، أوضحت وزارة تنمية المجتمع أن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة تصل قيمته الإجمالية إلى 28 مليار درهم، حيث رُفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم سنوياً.

ويتم تغطية برنامج الدعم بالكامل من خلال وزارة تنمية المجتمع، فيما يضم البرنامج 3 محاور أساسية لدعم الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، تشمل مخصصات جديدة للدعم، وعلاوات تم زيادتها، واستحداث علاوات للتضخم والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية

أوضحت وزارة تنمية المجتمع أنه سيتم بدء صرف المخصصات في شهر سبتمبر 2022 القادم، موضحة أن المساعدة الاجتماعية ستكون عبارة عن مبالغ مالية تصرف للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بحسب الشروط والأحكام، وأن شروط الاستحقاق تحدد بحسب الحالة الاجتماعية.

فيما كشفت الوزارة أن المستحقين للمساعدات الاجتماعية تضم عدد من الفئات وهي الأسر التي بلغ سن المعيل فيها 25 عام وما فوق، ويعمل ولدى الأسرة دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة ، والمتقاعد الذي يعيل أسرة ودخل الأسرة يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة بموجب الشروط والأحكام.

كما يستحق المساعدة الاجتماعية كبار المواطنين، والعاجز صحياً، وأصحاب الهمم الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وأسر المسجونين، والأيتام، ومجهولي النسب الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة.

كما يستحق المساعدة الأرامل ممن لديهن ابن/أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهم يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمطلقات ممن لديهن ابن/أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهن يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والأرامل في فترة العدة ومجموع دخلهن يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وكل شخص لا يعمل وبلغ من العمر 45 عاماً وليس لديه دخل يفوق قيمة المساعدة.

قيمة المساعدة الاجتماعية

أوضحت الوزارة أنه يتم احتساب قيمة المساعدة الاجتماعية بحسب عدد أفراد الأسرة واستحقاقها للعلاوات وتختلف من أسرة لأخرى بحسب الحالات الاجتماعية، وسيحصل المستفيد الأساسي على مبلغ 5,000 درهم، وتصرف للزوجة علاوة بمبلغ 3,500 درهم، فيما تبلغ علاوة الإبن الأول 2,400 درهم، والابن الثاني والثالث 1,600 درهم، والابن الرابع ومن يليه 800 درهم، وترفع علاوة الابناء الملتحقين بالدراسة الجامعية الى 3,200 درهم للطلاب المتفوقين والملتحقين بجامعات محددة.

وتضاف علاوة بدل السكن التي تصل إلى 2,500 درهم بحد أقصى في حال انطبقت شروط العلاوة، وتضاف علاوة الخبرة لرب الأسرة العامل والمتقاعد بمقدار 2,000 درهم على المبلغ الأساسي في كل 10 سنوات حتى يصل المبلغ الأساسي إلى 13,000 درهم شهرياً.

كما يحصل المستفيد الأساسي البالغ من العمر 45 عاماً ولا يعمل مساعدة اجتماعية مشروطة بقيمة 2,000 درهم وتزيد بمقدار 1,000 درهم كل خمس سنوات لتصل الى 5,000 درهم عند

بلوغه سن 60 عام، وتحصل زوجته على علاوة الزوجة بمبلغ 1,000 درهم حتى تصل الى 3,500 درهم عند بلوغ الزوج سن 60 عام. كما ويحصل المستفيد الاساسي الباحث عن العمل على مساعدة اجتماعية مؤقتة لمدة 6 شهور بقيمة 5,000 درهم وتنطبق عليه باقي العلاوات المتعلقة بالزوجة والأبناء.

دعم الكهرباء والماء

أشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن المستفيدين من دعم الكهرباء والمياه سيتم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم تقديم دعم شهري بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4,000 كيلو واط، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26,000 جالون. ويمكن التسجيل لطلب دعم الكهرباء والماء من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، ابتداء من يوم الثلاثاء 5 يوليو، مضيفةً أن المستحقين لهذا الدعم ينطبق على الأسرة التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

كما يستحق دعم الكهرباء والمياه المتقاعدين ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً، ويجب إبلاغ وزارة تنمية المجتمع عن التغييرات في دخل الأسرة والتغيرات في الحالة الاجتماعية.

دعم الوقود

أوضحت وزارة تنمية المجتمع أن دعم الوقود لبعض فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود سيكون في حال ارتفاع أسعار الوقود عن 2.1 درهم/لتر، حيث سيتم احتساب مبلغ الدعم بحسب أسعار الوقود الشهرية بحيث تقدم الحكومة الدعم الشهري بنسبة 85% من قيمة الوقود في هذه

الحالة، وقد تختلف قيمة الدعم على حسب الحالة. إذ يستحق رب الأسرة الموظف دعم لـ 300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على 200 لتر إضافي. ويحصل العائل الموظف من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 لتر إذا كان أحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل). بالإضافة الى ذلك يحصل المتقاعد من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 ليتر إذا كان لديه أبناء دون سن الـ 21 ولا يعملون وغير متزوجين وأحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل). وسيتم اعتماد طلب دعم الوقود في التطبيق الذكي لشركة أدنوك للتوزيع وسيكون مرتبط برقم الهوية.

ويتم صرف الدعم للأسر ذات الدخل الذي يقل عن 25,000 درهم ولديها أفراد على رأس عملهم، ويستحق الدعم الأسر التي أحد افرادها (الزوج او الزوجة) أ وكلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، كما يضم المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً. ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

علاوة المواد الغذائية

أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف دعم المواد الغذائية بنسبة 75% من نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية. وترتبط قيمة الدعم بتغير نسب التضخم للمواد الغذائية الأساسية، ويزيد الدعم مع زيادة التضخم. وسيتم دعم الأسرة من خلال المستفيد الرئيسي (مقدم الطلب). ويمكن الاستفادة من علاوة المواد الغذائية عبر منافذ بيع السلع والمواد الغذائية المعتمدة لهذه المبادرة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

ويتم صرف الدعم للأسر ذات الدخل الذي يقل عن 25,000 درهم ولديها أفراد على رأس عملهم، ويستحق الدعم الأسر التي أحد افرادها (الزوج او الزوجة) أ وكلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، كما يضم المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير

متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً. ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

آلية التقدم للدعم والمساعدات

أشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن آلية التقديم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم سيتم من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع ; www.mocd.gov.ae ، والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية الإماراتية.

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- انتهى -