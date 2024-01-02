مسقط: في إطار التزامه بتقديم تجربة مصرفية استثنائية، يقدم البنك الوطني العُماني حساب الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة"، والذي تم تصميمه خصيصًا لتلبية المتطلبات المالية للعملاء المميزين، ومساعدتهم على تعزيز الإدارة المالية السليمة لثرواتهم مع توفير الوقت والجهد عبر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المميزة.

وفي حديثه عن المنتج، قال علي بن مصطفى اللواتي، مساعد المدير العام - رئيس الأعمال المصرفية الخاصة والشرائح في البنك الوطني العُماني: "تمثل الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" التزامنا بتقديم حلول مالية متخصصة تلبي الأهداف والتطلعات المالية المتميزة لعملائنا الكرام، بدءًا من تقديم المساعدة الشخصية والأسعار التفضيلية، ووصولاً إلى مزايا السفر الحصرية والالتزام بالأهداف المالية، حيث تم تصميم الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" لتعزيز الرفاهية المالية وأسلوب الحياة لعملائنا المميزين. في البنك الوطني العماني، نحن ملتزمون برفع مستوى التجربة المصرفية وتوفير راحة لا مثيل لها مع المنتجات التي تركز على العملاء في المقام الأول".

يقدم حساب الصدارة خدماته للأفراد الذين تبلغ رواتبهم 3,000 ريال عُماني أو أكثر شهرياً، أو من يحتفظون بودائع لا تقل عن 30,000 ريال عُماني. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الأفراد الذين لديهم محفظة استثمارية تتجاوز 30,000 ريال عماني أو استثمار شهري لا يقل عن 700 ريال عُماني في خطة الاستثمار المنظم، أو أولئك الذين لديهم قرض لا يقل عن 200,000 ريال عُماني من البنك.

وتشمل الميزات الرئيسية لحساب الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" على سهولة الوصول إلى مدير علاقات شخصي مخصص، لتقديم المساعدة المتخصصة لتلبية كافة الاحتياجات المالية، والوصول السلس للخدمات المصرفية الرقمية من خلال تطبيق البنك الوطني العماني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يضمن إجراء معاملات آمنة ومريحة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد العملاء من فرص الاستثمار المتخصصة، ويتلقون التوجيه من مستشاري إدارة الثروات للاستفادة من استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصًا لعملاء الصدارة.

كما يحظى العملاء أيضًا بميزة الاستمتاع بأسعار تفضيلية على الرسوم المصرفية ورسوم التحويلات المالية وأسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات التأمين والوساطة. علاوة على ذلك، سيحصل عملاء الصدارة على بطاقة سيجنيتشر الائتمانية التي تتضمن مزايا عدة مثل استراداد نقدي بنسبة 1% على المعاملات، والدخول إلى صالات المطار ، وتأمين السفر على رحلات متعددة والدعم الطبي والمساعدة في السفر، إلى جانب خصومات حصرية على الفنادق ومنصات حجوزات السفر وتأجير السيارات وعروض أخرى متنوعة عبر تطبيق فيزا إكسبيرينس (إنترتينر).

ويمكن للعملاء أيضًا الاستمتاع بامتيازات حصرية مثل الوصول لمواقف مخصصة للسيارات في معظم فروع البنك الوطني العُماني لمزيد من الراحة، وخدمة التوصيل المجانية من وإلى مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الدولي من خلال تقديم طلب عبر تعبئة استمارة رقمياً.

يلتزم البنك الوطني العُماني بتعزيز التجربة المتكاملة لعملاء حساب الصدارة للخدمات المصرفية المميزة من خلال مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات المتخصصة التي تلبي أهدافهم وتطلعاتهم المالية.

يمكنكم الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمجموعة حسابات البنك الوطني العُماني ومنتجاته وعروضه الحصرية على الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل المباشر مع مركز اتصال البنك على الرقم أو عبر تطبيق الخدمة المصرفية.

#بياناتحكومية

-انتهى-