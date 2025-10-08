● تمثل القمة منصة رائدة تجمع نخبة من القيادات النسائية السعودية البارزة، بما يعكس حضورهن كقاعدة جديدة للتحول الاقتصادي والثقافي في المنطقة.

الرياض: أعلنت فوربس الشرق الأوسط أن حرم سمو أمير منطقة الرياض، صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، رئيسة مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة، ستتولى افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة في نسختها الثالثة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض يومي 2 و3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تحت رعاية كريمة من سموها.

وقد ترسخت القمة كمنصة إقليمية ودولية بارزة، تستقطب نخبة من القيادات النسائية من المملكة والعالم وصانعات القرار، وتسعى إلى إبراز دور المرأة القيادي في دفع مسيرة التحول الاقتصادي والثقافي في المنطقة.

وستشهد القمة أيضًا حضورًا بارزًا لنخبة من القيادات النسائية من القطاع الحكومي، يُمثّلن مناصب قيادية في عدد من المؤسسات والقطاعات، من بينهن:

● سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

● سمو الأميرة دعاء بنت محمد، الرئيسة التنفيذية لشركة المهرة للتعليم والرئيس الأعلى السابق لهيئة المرآة العربية.

● سعادة السفيرة بيترا ميناندرا، سفيرة مملكة السويد لدى المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وسلطنة عمان.

● سعادة السفيرة أنو-إيريكا فيليانين، سفيرة جمهورية فنلندا المفوّضة وفوق العادة المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية.

ستتناول هذه القيادات النسائية إنجازات المرأة في مختلف المجالات، ترسيخًا لدورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والثقافية. كما ستُسلّط القمة الضوء على إسهامات النساء في الاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية والرفاهية المستدامة، ضمن منصة مرموقة تعكس تأثيرها المتنامي في صياغة المستقبل وصناعة التغيير داخل المملكة بما يتماشى مع أجندتها التحولية الطموحة وفق رؤية 2030.

ومن المقرر أن تنعقد القمة على مدار يومين في فندق فيرمونت الرياض بمشاركة تسعين من القيادات النسائية والمبدعات من حول العالم. وتشمل قائمة المتحدثات في القمة قيادات تنفيذية بارزة من شركات عالمية كبرى، مثل فيزا، وجامعة مانشستر، وسينومي سنترز، وOracle، وشنايدر إلكتريك، وغيرها.

ومن ضمن الشخصيات المؤثرة المشاركة في القمة: رندة بسيسو، الرئيسة المؤسسة لمركز الشرق الأوسط في جامعة مانشستر - دبي؛ ونادية بن زعل، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة زايا، والرئيسة التنفيذية لمشروع البراري؛ وسعيدة جعفر، المديرة الإقليمية ونائبة الرئيس الأول للعمليات فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمنى خوري المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية ليومي بيوتي، ونارين عمارة، صانعة محتوى ومؤثّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصاحبة قناة نارين بيوتي، وسيساهمن في نقاشات وجلسات ملهمة حول مواضيع:

● "المرأة والدبلوماسية: بناء الجسور وتمكين الأجيال"، التي تستكشف دور المرأة في العمل الدبلوماسي في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتفعيل الحوار بين الثقافات، ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتمكين الأجيال القادمة.

● دور الأوساط الأكاديمية والصناعية ومراكز الابتكار في إعداد الجيل القادم من القيادات النسائية، من خلال تزويدهن بالمهارات والأفكار والفرص اللازمة لمواجهة التحديات على أرض الواقع وإحداث أثر ملموس في القطاعات عالية النمو.

● "الحس القيادي: بناء الأعمال بالفطرة والسرعة والمرونة"، حيث تستعرض الجلسة كيف يسهم الحدس، وسرعة اتخاذ القرار في صياغة الجيل القادم من قصص نجاح الأعمال.

● "تعزيز الشمول المالي عبر الذكاء الصناعي: بناء أنظمة مالية أكثر ذكاءً"، جلسة تستكشف كيف يُعيد الذكاء الصناعي والتحليلات المتقدمة تشكيل مشهد المدفوعات والائتمان والشمول المالي، بما يوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال ويعزز النمو في الأسواق الناشئة.

وتعليقًا على الحدث قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "قمة فوربس للمرأة لم تعد مجرد فعالية سنوية، بل أصبحت منصة إقليمية وعالمية تعكس الدور المتنامي للمرأة في صياغة المستقبل الاقتصادي والثقافي. هذا العام، ومن قلب الرياض، نؤكد على أن قصص النجاح النسائية ليست استثناءً، بل هي القاعدة الجديدة التي ترسم ملامح التحول في المنطقة والعالم".

وضمن فعاليات القمة، سيُقام حفل لتكريم القيادات النسائية في المنطقة اللواتي نجحن في تحويل رؤاهن إلى إنجازات ملموسة، بما يعزز من مكانة القمة إقليميًا ودوليًا.

ويشمل برنامج القمة سلسلة من الجلسات النقاشية المتعمقة، والحوارات الجانبية الثرية، وورش العمل التفاعلية. وعلى مدار يومين، ستتناول هذه الفعاليات قضايا محورية، من بينها التمكين المالي، وريادة الأعمال، والابتكار، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي للمرأة في قطاعات التأمين والخدمات المالية، والسياحة الفاخرة، والاستثمار.

كما سيبرز الحدث حضور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، إلى جانب قطاعات الرياضة والصحة والاقتصاد الإبداعي. وستناقش الجلسات أيضًا التحولات المتسارعة لدور المرأة داخل الإعلام والصحافة ورواية القصص الرقمية، بما يفتح آفاقًا جديدة لإعادة صياغة السرديات، وتبني استراتيجيات عملية، واستعراض قصص ملهمة تُسهم في صياغة مستقبل أكثر شمولًا وتمكينًا

وسيُضفي الحدث بُعدًا إبداعيًا خاصًا بمشاركة نخبة من الوجوه الفنية والإعلامية البارزة، من بينها: هند خليفات، مدير عام "دراية للمتحدثين"؛ والإعلامية نايلة تويني؛ والفنانة ورائدة الأعمال نور الشيخ؛ والممثلة إلهام علي؛ ودينا داش، صانعة المحتوى ومؤسسة (Dash Management).

تعمل فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك (Aster Healthcare )،و (Porsche Saudi Arabi) و(EFG Holding)، و(Cenomi)، و(The University of Manchester - Dubai)، و(Tawuniya)، و(Humanity Code) ، (Youmi Beauty)، و(Treat)، و(Moonglaze)، و(Matcha Union)، و(Biolite Clinic).



نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ola.i@forbesmiddleeast.com

-انتهى-

#بياناتحكومية