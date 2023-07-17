هيرالد القابضة توسع أعمالها في المنطقة باستئجار أرض بمساحة 173,000 قدم مربع

سيرتفع حجم استثمار الشركة بالمنطقة إلى 30مليون درهم بمساحة إجمالية تصل إلى 227,000 قدم مربع

المزروعي: يؤكد على المكانة الرائدة التي تحتلها المنطقة وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وتوفير مختلف سبل الدعم لإدارة أعمالهم

كريشنا: الموقع الاستراتيجي للمنطقة وما توفره من مرافق متقدمة وحلول أعمال مثالية ستعمل مجتمعة على تعزيز هدفنا في أن نصبح الشركة الدولية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية

الشارقة، أعلنت شركة هيرالد القابضة للاستثمار، المجموعة العالمية من شركات الخدمات اللوجستية والشحن، عن توسعة عملياتها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال الاستفادة من التسهيلات وحلول الأعمال التي توفرها المنطقة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، معززة مكانتها كمركزاً رئيسياً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وجاء إعلان التوسعة بموجب اتفاقية جرى توقيعها في مقر الهيئة، من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والسيد كريشنا كالادهاران المدير التنفيذي لشركة هيرالد القابضة، بحضور مسؤولين ومدراء من الجانبين، ونصت الاتفاقية على استئجار أرض من المنطقة بمساحة 173,000 قدم مربع، لتشييد منشأة للخدمات اللوجستية التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات مثل الضيافة، والسلع الاستهلاكية، والبناء، والنفط والغاز والمشاريع الثقيلة، من خدمات التخزين، والشحن جوا وبرا وبحرا.

وبموجب هذه الاتفاقية سيرتفع حجم استثمار الشركة بالمنطقة الحرة إلى 30مليون درهم، بمساحة إجمالية تصل إلى 227,000 قدم مربع، بعد أن استأجرت الشركة في العام 2022 مستودعا على مساحة 54,000 قدم مربع، وتعد "هيرالد القابضة" شريك استراتيجي للعديد من شركات الخدمات اللوجستية حول العالم، وتتمتع بخبرة تزيد عن 28 عاما ومكانة رائدة في هذا القطاع، كما تعتبر أسرع شركة نقل مشتركة نموا، ومزود خدمات لوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

مكانة رائدة

وقال سعادة سعود سالم المزروعي: يسعدنا إعلان شركة هيرالد القابضة عن توسعتها الجديدة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، التي رسخت مكانتها كمحرك قوي لنمو التجارة إقليميا وعالميا، وبما يؤكد على المكانة الرائدة التي تحتلها وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتوفير مختلف سبل الدعم لإدارة أعمالهم وتعزيز نمو هذا القطاع محليا، لاسيما وأن إمارة الشارقة تتميز بموقع استراتيجي جعل منها مركزا عالميا مهما للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ووجهة رئيسية للشركات من خلال تطوير الموانئ والمطارات والبنى التحتية لدعم سلاسل الإمداد والتوريد.

وأضاف سعادة المزروعي: لقد حرصنا في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، على تعزيز مرونة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر توفير الحلول والمرافق التي تلبي تطلعات المستثمرين، وتساعدهم على تحقيق التطور والازدهار في الأسواق التنافسية، وفق منظومة متكاملة تلائم مختلف الخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بها بما فيها الصناعات الخفيفة والثقيلة وعمليات التجميع، مدعومة ببنية تحتية وأنظمة اتصالات مبتكرة من أجل تسهيل حركة البضائع، بالإضافة إلى القرب من مطار الشارقة الدولي، ما يعد حافزا للشركات العاملة في هذا القطاع للدخول إلى الأسواق التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

تعزيز تنافسيتنا

من جانبه قال السيد كريشنا كالادهاران : إننا على ثقة تامة بأن توسعنا الجديد في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي سيساعدنا على إكمال شبكاتنا وتعزيز حضورنا وتنافسيتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي لحرة مطار الشارقة الدولي، وما توفره من مرافق لوجستية متقدمة، وحلول أعمال مثالية، وقدرات تلبي احتياجات جميع أنواع الشركات، ستعمل مجتمعة على تعزيز هدفنا المتمثل في أن نصبح الشركة الدولية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن السريع وتوفير حلولا لوجستية مباشرة وفعالة للعملاء في مختلف دول العالم انطلاقا من المنطقة.

#بياناتحكومية

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وتوفر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مزايا تنافسية عديدة للعاملين فيها وخصوصا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تشمل هذه المزايا تسهيلات جمركية، وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة، وأراض للإيجار تتلاءم مع متطلبات المستثمرين، كما تشمل الحوافز والمزايا الأخرى للمستثمرين في المنطقة الملكية الكاملة للأعمال بنسبة 100%، وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100%، وإعفاء من الضرائب على الصادرات والواردات بنسبة 100%، وخدمات على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع، إلى جانب التراخيص التي يتم إصدارها خلال يوم واحد، وخط ساخن يضمن توفير اليد العاملة والتجهيزات بشكل فوري، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي بشكل فوري، وخدمات الأمن والطوارئ متوفرة على مدار الساعة، وتوفر مساكن العمال ضمن المنطقة الحرة.

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