بانكوك: تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، في فعاليات النسخة 71 من معرض "بانكوك الدولي" للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي تعقد فعالياته في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير 2025، ويجمع تحت مظلته نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات، والأحجار الكريمة، وكبار المصنعين والموردين الدوليين.

وتأتي مشاركة حرة مطار الشارقة الدولي في المعرض، عبر جناح خاص تركز من خلاله على تعريف العارضين والزوار بالمزايا التنافسية والخدمات المبتكرة التي يقدمها مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة، الذي يعد أحد أكبر المراكز لمصافي الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يضم أكثر من 55 مصفاة للذهب، ويعتبر موطناً لما يزيد على 250 شركة إقليمية وعالمية متخصصة في مجال صناعة وتجارة معادن الذهب والبلاتين والفضة والتيتانيوم، ولا سيما في ظل ما يوفره المجمع من مرافق متطورة وخدمات لوجستية وما يتيحه من نظام مرن في منح التراخيص وخدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والقرب من أهم مراكز تصنيع وإنتاج الألماس والذهب في العالم، بالإضافة إلى خطوط النقل التي تربط المجمع مع كبرى الأسواق العالمية.

استقطاب الاستثمارات

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن معرض "بانكوك الدولي" للأحجار الكريمة والمجوهرات، يعتبر من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى العالم، وتأتي مشاركة حرة مطار الشارقة الدولي في هذا الحدث، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية المتخصصة في هذا القطاع المهم والترويج للمزايا التي توفرها للمستثمرين بوصفها إحدى أهم الوجهات الجاذبة لشركات الذهب والمجوهرات حول العالم، نظراً لتميزها وريادتها في توفير حزمة واسعة من التسهيلات والخدمات والمزايا التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية

وقال سعادة المزروعي: نسعى من خلال المشاركة في المعرض إلى التأكيد على التزام المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بتوفير البيئة المثالية التي تجذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة، خاصة من قبل الشركات المتخصصة بقطاعات الذهب والأحجار الكريمة، والتي تضم حرة مطار الشارقة الدولي مقاراً إقليمية للعديد منها، ضمن مجمع الذهب والألماس والسلع الذي يشكل بيئة مثالية للمستثمرين في هذا القطاع لما يوفره من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية متنوعة والخدمات اللوجستية التي يتطلع المستثمرون في هذا القطاع للحصول عليها والتي تمكنهم من توسيع أعمالهم.

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

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