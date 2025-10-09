شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فعاليات النسخة الرابعة من معرض "وورلد فود إنديا 2025" أكبر منصة دولية للصناعات الغذائية في الهند والذي عُقدت أعماله في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور نخبة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وجاءت مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي الذي شهد مشاركة أكثر من 1700 عارض، وما يزيد عن 500 مشترٍ دولي، وممثلين من أكثر من 100 دولة؛ في إطار حرصها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في قطاع الأغذية إلى الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي المهم

واستعرضت "حرة مطار الشارقة الدولي"، من خلال منصتها الخدمات والحلول المتكاملة التي تدعم المستثمرين في قطاع الأغذية، وما توفره من بنية تحتية متطورة تجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يشهد نموًا عالميًا متسارعًا، حيث تحتضن الهيئة أكثر من 500 من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، كما قدمت المنطقة الحرة عرضًا شاملًا لما تتيحه للمستثمرين من مرافق حيوية وخدمات تنافسية وحلول استثمارية لتلبية متطلبات جميع المستثمرين في سلسلة التوريد الغذائي بما يمكنهم من القيام بأعمالهم ‏بكل سهولة ويسر، فضلا عن مرافق ومخازن ومستودعات تتكيف وفق متطلبات كل صناعة بحد ذاتها بمعايير وخدمات لوجستية عالمية بالإضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي قريب من المطارات والأسواق الهامة.

منظومة متكاملة

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن المشاركة في "وورلد فود إنديا "جاء في إطار حرص الهيئة على التواجد في كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة، لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين في مختلف الصناعات ومنها الصناعات الغذائية مما يسهم في جذب المزيد من الشركات الرائدة في هذا القطاع بما يؤكد حرص الهيئة على دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وأشار سعادة المزروعي إلى أن الهند تعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً في قطاع الصناعات الغذائية، وشكل هذا الحدث منصة مهمة لفتح قنوات تعاون جديدة مع الشركات الهندية والعالمية، واستعراض المزايا التنافسية للمنطقة الحرة التي تعزز من فرص نمو الاستثمارات في هذا القطاع المهم ولا سيما في ظل ما تقدمه المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من حوافز استثمارية وتسهيلات جاذبة كالخدمات اللوجستية والمساحات الملائمة للتصنيع وتخزين البضائع فضلا عن استدامة جهود الهيئة للحفاظ على مستوى تنافسي يمتاز بجودة عالية من حيث الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات صناعة الأغذية وفقا لأعلى المعايير.

وتعتبر هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

