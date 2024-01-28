- المزروعي: الشارقة ماضية في تعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

- المزروعي: جذب شركة " توكاي أوبتيكال" يعزز من نمو وتطور القطاعين الصناعي والطبي ويوطد مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمارات النوعية

- الشركة بقائمة أفضل 5 مصنعي العدسات الطبية بالعالم وأفضل 3 شركات في مجال الأبحاث والتطوير وحاملة الرقم القياسي العالمي في أنحف عدسة

- الرئيس التنفيذي للشركة: بيئة الأعمال المحفزة للاستثمار في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تشكل أحد العوامل الرئيسية وراء قرارنا تأسيس تواجد لنا في المنطقة

- الشركة اليابانية تأسست في العام 1939 وتمتلك أكثر من 1,100 موظف في مجموعة الشركة حول العالم



الشارقة: في خطوة تعزز مكانتها كإحدى أسرع المناطق الحرة نمواً في منطقة الشرق الأوسط، استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة "توكاي أوبتيكال" اليابانية العريقة المتخصصة في صناعة العدسات الطبية، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وبموجب المذكرة، قامت شركة "توكاي أوبتيكال" باستئجار مستودع بمساحة إجمالية وصلت إلى حوالي 4,300 قدم مربع، وبقيمة استثمارية للمرحلة الأولى من توسعها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بلغت 8 مليون درهم.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وشركة "توكاي أوبتيكال" اليابانية في مقر الهيئة بحضور سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والسيد كيرت لوريدان، الرئيس التنفيذي لشركة "توكاي أوبتيكس" في بلجيكا، وأحد مالكي أسهم شركة "توكاي أوبتيكال" في اليابان، وذلك بحضور مسؤولين ومدراء من الجانبين.

ويأتي استقطاب الشركة اليابانية ليكرس المكانة المتنامية للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي التي باتت وجهة رائدة للشركات العالمية الراغبة بالتوسع في الأسواق الدولية، ومركز للمؤسسات والشركات الراغبة بالوصول السريع لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين يعزز هذا الاستقطاب من قيمة جهود حرة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وجاء انضمام شركة "توكاي أوبتيكال" اليابانية؛ والتي تأسست في العام 1939 وتمتلك أكثر من 1,100 موظف في مجموعة الشركة حول العالم؛ إلى المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، لتكون قاعدة تنطلق منها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتبر شركة "توكاي أوبتيكال" ضمن قائمة أفضل 5 مصنعي العدسات الطبية حول العالم، وهي أيضاً ضمن قائمة أفضل 3 شركات في مجال الأبحاث والتطوير، وتصنع الشركة جميع منتجاتها داخلياً، وتعتبر حاملة الرقم القياسي العالمي في أنحف عدسة وهي توكاي 1.76.

وقال سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إن استقطاب شركة عريقة يعود عمر تأسيسها إلى ما يقارب 85 عاماً يعكس القيمة المضافة التي توفرها المنطقة الحرة للشركات العالمية، والبيئة المثالية للمستثمرين بما تقدمه من امتيازات وخدمات نوعية مدعومة بمرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية والتوسع، مؤكداً أن إمارة الشارقة وفي ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "حفظه الله"، ماضية قدماً في تعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد المزروعي أن المنظومة المتكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها المنطقة للشركات حول العالم تشكل حجر الأساس للمزايا التنافسية التي تستقطب الشركات من كافة الاختصاصات والمجالات، مؤكداً أن جذب شركة " توكاي أوبتيكال" يعزز من نمو وتطور القطاعين الصناعي والطبي في دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص، ويوطد مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمارات النوعية.

وبدوره قال كيرت لوريدان، الرئيس التنفيذي لشركة "توكاي أوبتيكس" إن بيئة الأعمال المحفزة للاستثمار في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تشكل أحد العوامل الرئيسية وراء قرار الشركة تأسيس تواجد لها في المنطقة، معتبراً أن هدف الشركة هو التوسع بالأسواق العالمية، والوصول إلى شرائح جديدة ومتنوعة من المستهلكين وهو ما توفره المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي للشركة.

وأشاد لوريدان بالخدمات المتنوعة المتخصصة والتسهيلات التي وفرها القائمون على المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لشركته، مثمناً التعاون البناء والثقة التي نجحت المنطقة بتأسيسها مع عملائها بما يساعدها على التركيز على تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية.

وتعتبر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إحدى أقدم وأشهر المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وأسرعها نمواً، حيث توفر خدمات نوعية تتناغم مع استراتيجية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة التي استثمرت في الكثير من الإمكانات والقدرات من أجل تحويل الدولة إلى مركز عالمي للاعمال.

#بياناتحكومية

-انتهى-



لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

- علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ali@misbar-me.com

- أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ahmad.aldwairi@misbar-me.com