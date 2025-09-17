رأس الخيمة: افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المكتب الرئيسي الجديد لمجموعة هيلتون في مركز الأعمال 1 التابع لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بمنطقة النخيل وذلك بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لراكز ورامي جلاّد، الرئيس التنفذي لمجموعة راكز وغاي هاتشينسون، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعدد من كبار المسؤولين من قطاعيّ الضيافة والسياحة.

ويأتي هذا التوسع امتداداً لمسيرة "هيلتون" الطويلة في رأس الخيمة، حيث تجاوزت شراكتها مع الإمارة عقدين من الزمن، أسست خلالها حضوراً راسخاً انطلق من مركزها الفني في راكز ليواكب تطور قطاع الضيافة المتسارع في الدولة. ومع افتتاح المكتب الجديد، تعزز الشركة عملياتها في مجالي المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، لتقدم خدماتها إلى 48 فندقاً موزعة على عشر دول، ما يجعل رأس الخيمة مركزاً محورياً في منظومة أعمالها الإقليمية والدولية. ويضم المكتب، الذي يمتد على مساحة ألف قدم مربعة في قلب مركز أعمال راكز، فريقاً من 115 موظفاً يساهمون في دعم عمليات الشركة الحيوية.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، أكد رامي جلاد أن استقرار "هيلتون" في مركز أعمال راكز يعكس ثقة العلامات التجارية العالمية الكبرى في المناخ الاستثماري للإمارة، لاسيما مع ما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متقدمة وخدمات متكاملة تُمكّن الشركات من مواصلة توسعها. وأضاف أن المكتب الجديد يمثل دليلاً ملموساً على المكانة التي تحظى بها رأس الخيمة كقاعدة استراتيجية للشركات العالمية.

من جهته، شدد غاي هاتشينسون على عمق العلاقة التي تربط "هيلتون" برأس الخيمة منذ أكثر من عشرين عاماً، لافتاً إلى أن المكتب الجديد سيشكل منصة أساسية لدعم وظائف المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات للفنادق التابعة للشركة، بفضل موقعه المركزي، وارتباطه بشبكة مواصلات حديثة وتوفر مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تعزز راحة الفرق العاملة ومرونتها.

ويؤكد افتتاح المكتب الجديد على مكانة رأس الخيمة المتنامية كوجهة رائدة في المشهد السياحي والاستثماري إقليمياً ودولياً، ويعزز قدرتها على استقطاب الشركات العالمية الكبرى الباحثة عن بيئة آمنة ومواتية للنمو والازدهار.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 35 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

