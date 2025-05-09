رأس الخيمة: شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة مؤخراً بحضور سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية.

وتم توقيع المذكرة من قِبل رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز والدكتور مارتن هينكلمان، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، حيث تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين إمارة رأس الخيمة وألمانيا. كما تضع المذكرة أساساً لإطار تعاوني يدعم قاعدة عملاء راكز المتنامية وشبكة أعضاء المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة والتي تضم أكثر من 750 شركة عن طريق تنفيذ مبادرات مشتركة تركز على تنمية الأعمال وتبادل المعرفة والتوسع الدولي.

وفي هذا السياق، قال جلاّد: "تقوم شراكتنا مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة على قيم مشتركة ورؤية موحدة تهدف إلى تمكين الأعمال من النجاح. وتساهم جهودنا المشتركة في خلق مسار داعم للشركات الألمانية الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسعة نطاقها في إمارة رأس الخيمة وفتح آفاق جديدة للتعاون والابتكار بين مجتمعيّ الأعمال لدى الجانبين."

ومن جهته، قال الدكتور مارتن: "رسّخت الشركات الألمانية حضوراً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار سنوات عديدة لعدة عوامل أبرزها موقع الدولة الاستراتيجي واقتصادها القوي واحتضانها لبيئة داعمة للأعمال. وشهدت إمارة رأس الخيمة تحديداً نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ساهم في جذب أعداد متزايدة من الشركات والمستثمرين الألمان. ونتطلع إلى مستقبل واعد للشركات الألمانية في الإمارة، حيث تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع راكز إنجازاً فارقاً في مسيرة تعزيز الروابط بين شبكات أعمالنا."

وسبق توقيع مذكرة التفاهم تنظيم راكز والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة فعالية إفطار عمل في إمارة رأس الخيمة ضمّت نخبة من أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص وتضمّن الحدث جلسة حوارية شارك فيها ممثلون عن راكز وبلدية رأس الخيمة والمرجان وشركة ستيرلينغ للضيافة، حيث سلطوا الضوء على القطاعين العقاري والسياحي المزدهرين في الإمارة، ودورها المتنامي كمركز للتصنيع والخدمات اللوجستية، فضلاً عن جاذبيتها الاستراتيجية للمستثمرين الدوليين.

ويجدر بالذكر وجود أكثر من 1000 شركة ألمانية مزدهرة ضمن منظومة راكز بما في ذلك مايكو جلف وكناوف رأس الخيمة وهافر ميدل إيست وإينوكلاد ميدل إيست ويورو إستيتس بروبرتيز سيرفيسز. كما تواصل راكز دورها كحلقة وصل تساعد الشركات الدولية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعكس هذه الشراكة مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة مدى التزام راكز المستمر بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة تنافسية وجاذبة للاستثمار على الصعيد العالمي.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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