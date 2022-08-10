استقبلت حاضنة واحة صور لريادة الأعمال بمدينة صور الصناعية، الدفعة الأولى من الشركات الناشئة والمبتكرين في مجالات (الأغذية والمشروبات، تقنية المعلومات، البرمجيات، ومجالات التدريب والاستشارات).

وتعد حاضنة صور لريادة الأعمال أحد البرامج التي تشرف عليها أكاديمية الابتكار الصناعي التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، لدعم وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين على مستوى محافظة جنوب الشرقية من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة، والتي تستهدف أبناء المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وبدعم وتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وقد تضمن حفل الاستقبال تقديم البرنامج التعريفي للحاضنة وأهدافها، حيث قدمت الأكاديمية عرضاً مرئياً حول المزايا والخدمات التي سيتم تقديمها للمنضمين في الحاضنة خلال فترة الاحتضان التي تستمر لمدة عام كامل، كما استعرضت مدينة صور الصناعية عدد من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تعمل عليها المدينة الصناعية وخطتها في ربط الشركات المحتضنة بالمصانع والمشاريع الاستثمارية القائمة فيها.

شمل الحفل كذلك تقديم حلقة عمل تدريبية في استراتيجيات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتنمية مهارات المشاركين في إدارة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم عرض تجربة شركة انوفيكس، إحدى الشركات المحتضنة في الحاضنة المركزية التابعة لأكاديمية الابتكار الصناعي، وذلك لتعريف المشاركين بأهمية الاحتضان في تسريع نمو الشركات الناشئة.

الجدير بالذكر أن أكاديمية الابتكار الصناعي، تعمل على خمسة برامج أساسية من ضمنها برنامج الابتكار الذي يهدف إلى تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة وإيجاد مسار خاص لدعم ابتكارات رواد الأعمال.

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