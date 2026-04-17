القاهرة، مصر: استقبلت شركة جوتن مصر مؤخرًا سعادة السفير إريك بي. هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، في أول زيارة رسمية له إلى أحدث مصانع الشركة وأكثرها تطورًا من الناحية التكنولوجية. وتؤكد هذه الزيارة التزام جوتن المستمر بدعم الاقتصاد المصري، وطموحها الاستراتيجي للمساهمة في مسيرة النمو التي يشهدها السوق المصري وما يتمتع به من إمكانات كبيرة.

أتاحت الزيارة فرصة لاستعراض مصنع جوتن الجديد والمتطور، الذي تم افتتاحه في عام 2024، ويعد اليوم أحد أكثر منشآت إنتاج الدهانات تقدمًا في مصر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 72 مليون لتر من خلال خط إنتاج واحد يعمل بنظام الوردية الواحدة، ويضم نحو 450 موظفًا، ما يعكس التزام جوتن المستمر بدعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في مصر. وعلى مدار السنوات، واصلت الشركة الاستثمار في تعزيز قدراتها التشغيلية، بما يعزز دورها كشريك طويل الأمد يساهم في تطوير قطاع التصنيع في البلاد.

وعلى مدار السنوات، واصلت الشركة الاستثمار في تعزيز قدراتها التشغيلية، حيث بلغ حجم استثماراتها في أحدث مصانعها في مصر حوالي ١٠٠ مليون دولار، بما يعزز دورها كشريك طويل الأمد يساهم في تطوير قطاع التصنيع في البلاد.

وقد صُمم المصنع وفقًا لأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، مع مراعاة تقليل البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع سياسة «GreenSteps» الصديقة للبيئة التي تتبناها جوتن، ورؤيتها طويلة المدى في مجال الاستدامة.

وإلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، تواصل جوتن مصر توسيع نطاق أعمالها التصديرية بشكل مستمر، حيث تصل حاليًا إلى أسواق تشمل ليبيا وكينيا والولايات المتحدة، مع خطط للتوسع في تركيا والمغرب خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التوسع في إطار الرؤية الاستراتيجية للشركة الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، مع مواصلة تنمية قطاعات الدهانات الإنشائية والصناعية والبحرية.

ومن خلال تركيزها على تقديم منتجات عالية الجودة، وحلول مبتكرة، وخدمات استثنائية، تعزز جوتن مكانتها كشريك موثوق، يضيف قيمة تتجاوز المنتجات، ويدعم الاحتياجات المتطورة لعملائها في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق قال إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر:

"يشرفنا استقبال سعادة السفير النرويجي في مقرنا. وتعكس هذه الزيارة قوة العلاقات بين مصر والنرويج، كما تؤكد التزام جوتن المستمر بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي في مصر. ونواصل تركيزنا على توسيع نطاق أعمالنا عبر قطاعات الدهانات الإنشائية والصناعية والبحرية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير."

وفي تعليقه على الزيارة، قال سعادة السفير إريك بي. هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر:" "أُعرب عن تقديري الكبير لمستوى التقدم في القدرات التصنيعية لدى جوتن مصر. ويجسد هذا المصنع المتطور عمق وقوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر والنرويج. كما تعكس استثمارات جوتن المتواصلة التزامًا حقيقيًا بدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص محلية ذات قيمة، بالتوازي مع توافقها مع رؤية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتصدير، خاصة نحو الأسواق الأفريقية."

وينعكس هذا الالتزام أيضًا في الحضور القوي لجوتن وشراكاتها الاستراتيجية عبر أبرز القطاعات الحيوية في مصر، حيث نجحت الشركة، من خلال تقديم حلول مخصصة وعالية الأداء، في ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في قطاعات التشييد والطاقة والبنية التحتية التي تشهد نموًا متسارعًا في البلاد.

نبذة عن جوتن:

تأسست شركة جوتن في النرويج عام 1926، ويقع مقرها الرئيسي في سانديفيورد، وتُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع الدهانات والطلاءات، حيث تعمل في أكثر من 100 دولة، ويعمل لديها أكثر من 11,000 موظف، من خلال 68 شركة و40 منشأة إنتاج حول العالم. وفي مصر، بدأت شركة المهندس جوتن ش.م.م أعمالها منذ عام 1986، مع التركيز في البداية على الدهانات البحرية الصناعية، قبل التوسع لاحقًا في الدهانات الإنشائية تماشيًا مع نمو السوق. وتقدم جوتن مصر اليوم مجموعة متكاملة من المنتجات تشمل الدهانات الإنشائية والصناعية والبحرية، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 600 مركز «مركز تلوين» على مستوى الجمهورية. ومع ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة المحلية، تواصل جوتن تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المصري، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للعملاء والاستشاريين والمقاولين.

