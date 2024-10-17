دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، اليوم عن إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع " ZK القابضة"، شركة الاستثمارات الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الشركات المحلية والدولية في العراق، بما في ذلك خدمات الشحن المحلي والدولي السريع، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية التعاقدية.

سيدعم المشروع المشترك جهود أرامكس لتعزيز حضورها في العراق وتوسيع نطاق خدمات الاستلام والتسليم بالاستفادة من الانتشار الواسع لمجموعة " ZK القابضة" في السوق المحلية، وقدرتها على الوصول إلى أكثر من 7,000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد. كما ستساهم هذه الشبكة في تسهيل العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءتها في أكثر من 15 مدينة في العراق.

وتهدف الشراكة، التي ستستهل عملياتها خلال الربع الأول من عام 2025، إلى خدمة العملاء في العراق من الشركات والأفراد على حد سواء. وسيكون لهذا المشروع دور محوري في تعزيز الاستفادة من مسارات تجارية جديدة وتسهيل التبادل التجاري، فضلًا عن مساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة.

وبهذه المناسبة، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يسرنا أن نتعاون مع مجموعة " ZK القابضة " لتعزيز حضورنا في السوق العراقية التي تزخر بإمكاناتها القوية والواعدة. ستساعدنا هذه الشراكة على تنمية محفظة حلولنا ومنتجاتنا، وبالتالي المساهمة في زيادة التبادل التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي في العراق والمنطقة. نتطلع قدمًا إلى العمل مع مجموعة ZK القابضة لتوفير حلول تجارية عملية تنعكس بالفائدة على الشركات والمستهلكين على حد سواء في المنطقة وخارجها".

بدوره، قال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة "مصرف التنمية الدولي" ورئيس مجموعة "ZK القابضة" في أبوظبي: "نفخر بهذا التعاون الاستراتيجي والمشروع المشترك مع أرامكس، الذي يعكس طموح مجموعة ZK القابضة في التوسع الإقليمي ودورها المحوري في تعزيز النمو من خلال دخول أسواق جديدة. وسنعمل من خلال الشركات الشقيقة للمجموعة على توفير حلول لوجستية متكاملة ودعم العمليات في العراق، إلى جانب تسهيل التبادل التجاري عبر الحدود من خلال تسخير كافة الإمكانيات في القطاع المالي والصناعي والخدمات اللوجستية".

وأضاف الدكتور خلف: "تحظى أرامكس بسجل حافل ومتميز وبشبكة واسعة، وتمثل الشراكة معها، خطوة مهمة بالنسبة لنا نحو توسيع حضورنا الإقليمي وتنويع محفظة أعمالنا. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيساعدنا في تحقيق أهدافنا المشتركة وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، سواء الآن أو في المستقبل، وفقًا لأعلى المعايير العالمية."

وتأتي هذه المبادرة في مرحلة مهمة وحافلة بالفرص والإمكانات في العراق، إذ تشير التوقعات إلى نمو سوق التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 11% بين عامي 2024 و2029، ليصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وفق بيانات شركة "ستاتِستا". وتجمع هذه الشراكة بين خبرات أرامكس وشبكتها العالمية الواسعة والحضور القوي لمجموعة "ZK القابضة" لتوحيد الجهود وبناء منظومة خدمات لوجستية قوية تستفيد من كامل إمكانات السوق العراقية وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المحلية. كما سيساعد المشروع المشترك الجديد على ترسيخ مكانة أرامكس الريادية في الشرق الأوسط وتعزيز التبادل التجاري في المنطقة.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسية تضمن نطاق عمليات واسعًا ومتنوعًا، وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات.

نبذة عن شركة ZK القابضة

تندرج تحت مظلة شركة ZKالقابضة شركات شقيقة تمتد لعقود من الزمن، مما يعكس تراثًا طويلًا من الابتكار والنمو .لتقدم نموذجًا يُحتذى به في الابتكار والتنوع والاستدامة. تستند الشركة إلى محفظة استثمارية شاملة تضم 8 قطاعات رئيسية، تشمل القطاع المالي، التأمين، الطاقة، اللوجستيات، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، والسياحة، وتعتمد على خبرة تمتد لستين عامًا وعلى تفاني أكثر من 1500 موظف. تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق التميز والريادة في الاقتصاد المعرفي عالميًا، وتوفير فرص مثالية لتعزيز التنمية الاقتصادية، معتمدةً على مهنيتها والتزامها بمبادئ الشفافية والكفاءة المؤسسية لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

شركة ZK القابضة، شركة إماراتية وتتخذ من العاصمة أبو ظبي مقرا لها وهي شركة متكاملة تجمع بين عدة شركات تعمل في مختلف البلدان، وتركز على تحفيز النمو الاقتصادي وتطويره، خصوصًا في الأسواق التي تتميز بفرص استثمارية كبيرة مثل العراق والإمارات والعديد من الدول.

للحصول على المزيد من المعلومات عن شركة ZK القابضة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://zkholding.ae/

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