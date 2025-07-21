القاهرة، مصر– في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وانطلاقًا من رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 لبناء دولة عصرية مستدامة تقودها المعرفة والتكنولوجيا.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يوقع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية الرقمية المتقدمة، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتطوير منظومة التطبيقات والخدمات الرقمية.

وتمثل المذكرة خطوة محورية على مسار بناء قدرات رقمية وطنية متكاملة تُسهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية بشأن ضرورة توطين التكنولوجيا، وتعزيز السيادة على البيانات، وبناء قدرات رقمية تدعم التنمية المستدامة.

شهد توقيعُ مذكرةِ التفاهم حضورَ اللواء محمود الضوى، مساعد رئيس الجهاز للعلاقات الحكومية، واللواء حازم يحيى، مساعد رئيس الجهاز لسلاسل الإمداد، من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ والسيد لي جون فنغ، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس قطاع الأعمال العامة في هواوي العالمية؛ السيد بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والسيد عبدالله الزياتي، مدير تطوير اعمال القطاع الحكومي هواوي مصر.

ومن جانبه، صرّح دكتور. بهاء الغنّام – رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: "نحرص، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030، على بناء بنية تكنولوجية وطنية متكاملة تخدم مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والتجارية التي يقوم الجهاز بتنفيذها . وتمثل مذكرة التفاهم مع هواوي خطوة استراتيجية عملية لتوحيد المعايير والمنصات الرقمية، وتسريع التحول الرقمي الشامل والمستدام، ودعم منظومة اتخاذ القرار المستند إلى البيانات لحظة بلحظة. إننا نبني عمودًا فقريًا رقميًا يضمن سيادة بيانات الدولة، ويُدار بكوادر مصرية، ويعزّز توطين التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة محليًا، مع تحسين الكفاءة وخفض التكلفة.

ومن جانبه أعرب السيد/ بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة : "ان هذا التعاون خطوة مهمة نحو دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق تحول رقمي شامل ومستدام، انطلاقًا من دور هواوي كشريك موثوق في تعزيز البنية التحتية الذكية، وتحسين كفاءة الخدمات، ودفع عجلة الابتكار. وتفخر هواوي بشراكتها مع جهاز مستقبل مصر، مستندة إلى خبراتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والطاقة الرقمية، لدعم مشروعات التنمية وتسريع وتيرة الرقمنة في القطاعات الحيوية."

يمثل توقيع هذه المذكرة أكثر من مجرد تعاون بين جهتين؛ إنه تأكيد عملي على أن التحول الرقمي بات ركيزة أساسية في مسار الدولة المصرية نحو تنمية شاملة ومستدامة.وتأتي الشراكة مع هواوي ضمن إطار واضح تقوده الدولة، هدفه تعظيم القيمة المضافة داخل مصر، وتمكين الكوادر الوطنية، وتوطين المعرفة والخبرات التي تخدم رؤية 2030.

ومع هذا التعاون، يواصل جهاز مستقبل مصر دوره في بناء نموذج تنموي حديث يربط بين الإنتاج على الأرض والإدارة الذكية بالمعلومة، ويفتح آفاقًا أوسع للتكامل بين المبادرات القومية في الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات العامة.

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