أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار عن إطلاق "مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار"ADIA LAB ، ليكون مركزاً مستقلاً ومتخصصاً في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة. ومن المقرر أن يبدأ المختبر أعماله من مقره بأبوظبي وذلك اعتباراً من 2 ديسمبر 2022، والذي يوافق اليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيعمل المختبر بشكل مستقل عن جهاز أبوظبي للاستثمار، وسيسعى إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف البحثية التي لا تقتصر على التطبيقات المتعلقة بالاستثمار، وإنما أيضاً ستستكشف أحدث التوجهات والتقنيات في علوم البيانات والحوسبة في مختلف المجالات العلمية الحديثة. ويشمل ذلك إجراء أبحاث متقدمة في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والحوسبة الكمّية عالية الأداء وتطبيقاتها في مجالات عديدة مثل التغير المناخي والتحول في مجال الطاقة وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) وتوسعة فرص المشاركة في مجال الاستثمار وأنظمة صنع القرار والأتمتة والأمن السيبراني والعلوم الصحيّة والتعليم والاتصالات وعلوم الفضاء.

ويعتزم المختبر بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وغير أكاديمية عالميّة بهدف تصميم البرامج التعليميّة ورعاية المشاريع البحثيّة وتمويل الأبحاث العلميّة وتقديم برامج الزّمالة والتدريب التطبيقيّ واستضافة حلقات البحث وإقامة المسابقات التّخصصيّة وتقديم جوائز لأفضل الأوراق البحثيّة.

وسيمنح إطلاق المختبر الفرصة لجهاز أبوظبي للاستثمار للتواصل والتعاون مع خبراء عالميين في مجال علوم البيانات والحوسبة، بالإضافة إلى المساهمة في ترسيخ منهجية البحث العلمي في الجوانب المختلفة لأعمال الجهاز. كما سيتيح المختبر الفرصة لموظفي الجهاز لحضور الندوات والبرامج الأكاديمية التي ستقام في المختبر وإجراء المشاريع البحثية المشتركة.

كما، سيساهم المختبر بدور ريادي في دعم مسيرة التنمية المستمرة للبيئة الرقمية في إمارة أبوظبي، مع التركيز على المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تأسيس الشركات الناشئة.

وسيتم تعيين أعضاء للمجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، بحيث سيضم نخبة من قادة الفكر العالميين في مختلف التخصصات العلمية القائمة على استخدام أحدث ممارسات علوم البيانات والحوسبة. وسيتولى المجلس مسؤولية تقديم المشورة بخصوص تطوير أولويات وبرامج الأبحاث للمختبر والإشراف على تنفيذها.

وقد تم تعيين الدكتور هورست سايمن (Dr Horst Simon) في منصب مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار. وسبق للدكتور سايمن أن شغل منصب رئيس الأبحاث ونائب المدير لمختبر لورانس بيركلي الوطني (Lawrence Berkeley National Laboratory) على مدى أكثر من عشر سنوات. كما شغل مؤخراً منصب كبير مستشاري مدير مكتب الحوسبة العلمية المتقدمة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

وقد حصل الدكتور سايمن في مناسبتين على جائزة غوردون بيل للإنجازات المتميزة في مجال الحوسبة فائقة الأداء والممنوحة من قبل رابطة آلات الحوسبة ACM. كما أنه حائز على جائزة Test of Time Award الممنوحة من قبل رابطة آلات الحوسبة (ACM SC)، وجائزة Computational Science and Engineering Career Award الممنوحة من قبل رابطة الرياضيات الصناعية والتطبيقية. ويشغل الدكتور سايمن عضوية فريق النشر لقائمة أفضل 500 حاسوب فائق الأداء والتي تصدر بشكل نصف سنوي، كما أنه زميل في رابطة الرياضيات الصناعية والتطبيقية.

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لمحة حول جهاز أبوظبي للاستثمار

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976، وهو مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي استناداً إلى منهجية استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.adia.ae

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

جاري نيكسون

جهاز أبوظبي للاستثمار

هاتف: 97124156085+

بريد إلكتروني: Garry.Nickson@adia.ae