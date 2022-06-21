"منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا" ينعقد في المملكة المغربية ويجمع نخبة من صناديق الثروات السيادية لمناقشة المشاريع التنموية الطموحة في القارة الأفريقية

الرباط: وقع كل من جهاز أبوظبي للاستثمار؛ و"القابضة" ADQ، إحدى المؤسسات الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على "إعلان الرباط" وذلك على هامش النسخة الأولى من "منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا" الذي تنظمه شركة "إثمار كابيتال"، صندوق الاستثمار الاستراتيجي السيادي المغربي. ويؤكد الإعلان على دور المنتدى كمحفز رئيسي لفرص الاستثمار القابلة للتمويل.

وجمع هذا المنتدى نخبة من صناديق الثروات السيادية في المنطقة لمناقشة المشاريع التنموية الطموحة ودفع عجلة جهود التحول الجارية وتعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية.

وانعقد المنتدى في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ونجح بوضع أسس متينة لتحسين علاقات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، سعياً لتشكيل منظومة شراكات ضمن مجالات عدة تدفع بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي في القارة الأفريقية قدماً نحو آفاق أكثر رحابة.

وشاركت جميع صناديق الثروات السيادية الأفريقية الرئيسية في المنتدى، ووقعت مذكرة تفاهم لتفعيل الحوارات المستمرة والبناءة وإرساء دعائم متينة تقوم عليها مشاريع مبتكرة تدعم مساعي التحول الجارية وتعود بفوائد ملموسة على الجميع.

وإلى جانب جهاز أبوظبي للاستثمار؛ و"القابضة" ADQ، ضمت قائمة المشاركين في الحفل الافتتاحي عدداً من الجهات الرفيعة في المنطقة منها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت؛ وجهاز قطر للاستثمار.

وأعرب كل من جهاز أبوظبي للاستثمار؛ و"القابضة" ADQ، والهيئة العامة للاستثمار عن ثقتهم العالية بإطار العمل المتكامل للمنتدى والذي يكفل خلق الفرص الاستثمارية المجدية التي تلبي تطلعات المستثمرين العالميين، ويعمل في ذات الوقت على حفز وتيرة التنمية الاقتصادية في أفريقيا بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في القارة.

#بياناتحكومية

- انتهى -