أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: وقّع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الصرح الشامل المكلف بتطوير منظومة البحث والتطوير في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزباكستان، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات التقنية الواسعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والجهات التابعة له من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التكنولوجية والخدمات الحكومية في أوزباكستان.

وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الوزارة في أوزباكستان سبل تبني نماذج فالكون والحلول القائمة عليه وتقديم الدعم لجهود توظيفها في تطبيقات متعددة ضمن منظومتها الرقمية، كما ستسعى إلى تشجيع المؤسسات والشركات للانضمام إلى مؤسسة فالكون التي تم الإعلان عنها مؤخراً للمساهمة في تطوير نماذج فالكون مفتوحة المصدر. ومن المؤكد أن هذه الشراكة ستشكل خطوة رئيسية لتوسيع نطاق قدرات فالكون على المستوى الدولي خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لإطلاق المزيد من المبادرات التعاونية العالمية التي ستساهم في تشكيل مستقبل الابتكار التكنولوجي.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "يؤكد توقيع هذه الاتفاقية على الالتزام الثابت لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجاه بناء الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ونتطلع من خلال تعاوننا الوثيق مع حكومة أوزباكستان إلى دعم تبني الحلول الرائدة التي يقدمها نموذج فالكون في مختلف المؤسسات والشركات داخل الدولة."

ومن جانبه، قال معالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزباكستان: "يسرنا التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة الابتكار من خلال دمج نماذج فالكون المتقدمة في البنية التحتية التقنية والخدمات الحكومية في الدولة، ومن المؤكد أن جهودنا المشتركة ستساهم في تسريع وتيرة الابتكار والمساعدة في مواجهة التحديات الرقمية وإطلاق العنان لكامل إمكاناتنا."

وتجدر الإشارة إلى أن فالكون يعد جزءاً من سلسلة النماذج اللغوية مفتوحة المصدر التي طورها معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. علماً أن المجلس كان قد أطلق في نوفمبر 2023 شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم AI71، وذلك من خلال ذراع التسويق التجاري التابعة له فنتشر ون، وتقدم الشركة الجديدة الخدمات المتقدمة لعملائها من القطاعين العام والخاص حول العالم وتمنحهم إمكانية التملك اللامركزي للبيانات. ويوفر كل من معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71 سبل متنوعة ورئيسية في توظيف ونشر نماذج فالكون والحلول القائمة عليها.

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نبذة عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الصرح الشامل المكلف بتطوير منظومة البحث والتطوير وقيادة أولويات البحوث الاستراتيجية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. مسؤول عن تسريع جهود أبوظبي البحثية في الأوساط الأكاديمية والصناعية، ودمج الأموال للاستثمار الفعال وقيادة السياسات واللوائح لاتخاذ القرارات بسرعة، ويقوم مركز أبوظبي لبحوث التكنولوجيا بتوجيه الحلول التكنولوجية المتقدمة. وتأسيس أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام كموطن مرغوب للمواهب التكنولوجية المتقدمة ومركز عالمي للابتكار.

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