جمعية الخليج لسوق المال هي المؤسسة الرائدة غير الربحية والتي تهدف لتعزيز شؤون الأسواق المالية في منطقة الخليج العربي

دبي: أعلنت جمعية الخليج لسوق المال ، المؤسسة الرائدة في قطاع المال في منطقة الخليج العربي عن اطلاق قطاع جديد لإدارة الأصول المالية وسيؤدي هذا القطاع دورًا أساسيًا في منظومة الاستثمار الشاملة وسيعزز من نمو قطاع إدارة الأصول المالية في منطقة الخليج العربي من خلال رفع مستوى الوعي وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات وتعزيز التواصل والمشاركة على المستوى الدولي مع جميع الهيئات التنظيمية في منطقة الخليج.

وقد تم اختيار بيتر ديوك ، المدير الإقليمي في الشرق الاوسط وأفريقيا لدى شركة فيداليتي رئيسا للقطاع فيما اختير جوزيف تينانت رئيس قسم الوساطة في شركة شرودرز في الشرق الاوسط و مشعل جابر الفرس الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى في شركة جانس هاندرسن ، نائبين أول وثاني للرئيس على التوالي. وسيخدم الجميع حتى عام 2024.

وقال بيتر ديوك "يعد انشاء قطاع إدارة الأصول المالية ضمن مجموعة قطاعات أعمال جمعية الخليج لسوق المال تطورا مهما ،حيث يتيح جمع الأطراف المعنية في هذا القطاع للمشاركة بشكل استباقي في الجوانب والقضايا التي تهم القطاع. وأرى أن الحوار المنتظم والمفتوح يمكن ان يساعدنا في تحقيق نتائج افضل للمستثمرين، والذي من شأنه أن يساعد على المساهمة في استمرار النمو لقطاع إدارة الأصول في الشرق الاوسط".

من جانبه قال جوزيف تينانت، نائب الرئيس لقطاع الأصول"اتطلع لأداء دور رئيسي في تعزيز نشاط قطاع إدارة الأصول المالية في منطقة الخليج وسنعمل بكل عزم على الابتكار والارتقاء بأسواق رأس المال في منطقة الخليج لتحقيق المزيد من النجاح."

وتعليقًا على إطلاق قطاع إدارة الأصول قال مشعل جابر الفرس النائب الثاني لرئيس قطاع إدارة الأصول"يعد وجود قطاع لإدارة الأصول المالية ضروريًا للارتقاء بسوق رأس المال الاقليمي، وسيعزز من جهود تطوير الاسواق المالية التي تبذلها جمعية الخليج لسوق المال."

يذكر أن قطاع إدارة الأصول يجمع العديد من شركات إدارة الأصول الإقليمية والعالمية والتي تدير أصول تقدر بحوالي 26 تريليون دولار أمريكي.

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