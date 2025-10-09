دبي: في إطار تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، قام وفد من جمارك دبي مُمثّلاً باللجنة النسائية بزيارة رسمية إلى معرض إكسبو اليابان 2025 بمدينة أوساكا، وقد جاءت هذه الزيارة بهدف الاطلاع على أبرز التجارب العالمية في مجالات الابتكار، الاستدامة، والهوية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات.

وقد شملت الجولة زيارة عدد من الأجنحة الدولية المتميزة، وهي: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، إيطاليا، وتايلاند. ومن خلال هذه الزيارات، تمكن الوفد من التعرف على المبادرات الرائدة التي تقدمها هذه الدول في مختلف القطاعات الحيوية.

ومن أبرز محطات الزيارة التي زارها الوفد كان جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الذي استقبل فيه الوفد مريم سالم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات في أوساكا، حيث قدمت شرحاً تفصيلياً عن محتوى الجناح الذي يحمل عنوان " من الأرض إلى الأثير". وما يجسده الجناح من رؤية الإمارات في الجمع بين الإرث الثقافي والتطلعات المستقبلية، إذ يركز على أربعة محاور رئيسية هي: الابتكار، الاستدامة، الرعاية الصحية، واستكشاف الفضاء. وبفضل هذا التوازن بين الماضي والمستقبل، استطاع الجناح أن يقدم تجربة فريدة ومتكاملة للزوار. كما استوحى تصميم الجناح من شجرة النخيل والعريش الإماراتي التقليدي، حيث يضم 90 عموداً مصنوعة من مخلفات النخيل الزراعية، علاوة على ذلك، ينقسم الجناح إلى خمس مناطق موضوعية، تتيح للزوار التفاعل مع معروضات متعددة الحواس تشمل تجارب بصرية وسمعية ووسائط رقمية، وتنتهي الرحلة بعرض وثائقي مؤثر بعنوان "Woven Legacies"، يروي قصصاً من حياة الإماراتيين اليوم، ويبرز دور المبتكرين والقادة في رسم مستقبل الدولة.

برامج ثقافية وتفاعل مباشر

ولم تقتصر التجربة على المعروضات فقط، بل شملت أيضاً أكثر من 40 برنامجاً عاماً، تتنوع بين ورش عمل وعروض فنية ومحادثات تفاعلية، بالإضافة إلى ورش للحرف التقليدية مثل السدو والتالي ونسيج النخيل، تقودها حرفيات إماراتيات يُعرفن بـ "أمهات الإمارات"، مما أتاح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع التراث الإماراتي في أجواء أصيلة.

وفي ختام الجولة، أعربت مريم خليفة الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي عن إعجابها بما شاهدته، حيث قالت: "تمثل مشاركتنا في إكسبو اليابان تجربة ثرية ومُلهمة، إذ أتيحت لنا الفرصة للاطلاع على نماذج عالمية في الابتكار والاستدامة. وقد كان جناح الإمارات محطة متميزة في جولتنا، لما يحمله من عمق ثقافي ورؤية مستقبلية متكاملة. لقد جسّد الجناح روح الإمارات في التقدم والهوية.

-انتهى-

#بياناتحكومية