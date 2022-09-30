عبر دورها الحيوي في احباط تهريب طنين من "الميثامفيتامين" الى استراليا

دبي : قدمت جمارك دبي نموذجاً دولياً متقدماً لأهمية التعاون العالمي بين الإدارات الجمركية حول العالم في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة واحباطها في كافة الدول وبمختلف القارات، من خلال التنسيق المحكم في تتبع الشحنات وتمرير المعلومات وصولاً الى ضبط المواد المخدرة المهربة ومنع دخولها الى الدول الصديقة لدرء اخطارها وأضرارها على صحة الناس في كافة انحاء العالم، فقد نجحت جمارك دبي في دعم السلطات الأسترالية وتمكينها من ضبط نحو طنين من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة داخل حاويات شحن في ميناء سيدني في واحدة من اكبر عمليات الضبط للمواد المخدرة التي تمت في استراليا، حيث بلغت قيمة مادة "الميثامفيتامين" المخدرة التي تم ضبطها في هذه العملية أكثر من 4 مليار و40 مليون درهم إماراتي.

ويتوج التعاون بين جمارك دبي والسلطات الأسترالية في التصدي لهذه العملية مسيرة التعاون سابقاً بين الطرفين في التصدي لشحنات جوية محملة بكميات من مخدر "الميثامفيتامين" كان من المقرر أن تمر عبور إلى دبي لتصل الى استراليا، حيث أثمر التنسيق المحكم عن احباط هذه العملية التي حاولت القيام بها إحدى أكبر عصابات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار عالمية بالمواد المخدرة وأشارت التقارير الإعلامية الدولية التي تم نشرها حول ضبطية مادة "الميثامفيتامين" المخدرة التي أثمر التعاون بين جمارك دبي والسلطات الأسترالية في التصدي لها الى ان هذا المخدر يغذي الجرائم العنيفة والإدمان ومشاكل الصحة العقلية، وبخاصة في المجتمعات المحلية، ولذلك يعد احباط دخول "الميثامفيتامين" الى استراليا ركيزة

أساسية لمنع تزايد انتشاره فيها حيث تعد من اعلى دول العالم في مستوى انتشار هذا المخدر.

ولاقت جهود جمارك دبي في تتبع الشحنات المحملة بهذه المادة وتمرير المعلومات عنها الى السلطات الأسترالية اهتماماً كبيراً من الإدارات الجمركية حول العالم، حيث تثبت جمارك دبي ريادتها وصدارتها العالمية في تحقيق اهداف العمل الجمركي بالتصدي للتجارة غير المشروعة على المستوى الدولي واحباط تهريب المواد المخدرة لحماية المجتمعات منها في كافة دول العالم، دون الاخلال بمهام العمل الجمركي على صعيد تيسير التجارة العالمية ودعم نموها باستمرار وتسهيل حركة السياحة والسفر لتمكين الاقتصاد الدولي من تخطي الأزمات المستجدة وتعزيز ازدهاره على الدوام.

وأبدت وسائل الاعلام العالمية تقديراً قوياً لدور جمارك دبي في التصدي لهذه العملية من خلال تغطية إعلامية متميزة لدور الدائرة وشددت وسائل الاعلام على أهمية نجاح التصدي لمحاولة تهريب "الميثامفيتامين" الى استراليا والذي يظهر مدى أهمية التعاون بين الإدارات الجمركية حول العالم في أداء المهام الحيوية للعمل الجمركي.

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