دبي: أكدت جمارك دبي التزامها المتواصل بتحسين خدمات وعمليات الدائرة والتحول الرقمي من خلال تبنّي وتطوير أرقى الممارسات العالمية في إدارة العمليات والخدمات الحكومية، التي تستند على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تقديم برامج وأنظمة جمركية تواكب رؤية الإمارة في تسخير أدوات رقمية متقدمة، والريادة في منظومة العمل الحكومي، لتصميم خدمات تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والحلول اللوجستية والخدمات الحكومية المبتكرة، وتوجت جمارك دبي هذه الجهود بالفوز بجائزة "أفضل مبادرة رائدة"، في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، عن مبادرة التجارة الالكترونية عبر الحدود لدورها في تعزيز جودة الخدمات من خلال حلول مبتكرة تُسهم في رفع الكفاءة وتحقيق أثر ملموس للمتعاملين ن وترسخ مبادرة "التجارة الإلكترونية عبر الحدود" مكانة دبي كمدينة رقمية ووجهة عالمية للتجارة الإلكترونية، من خلال خدمات تخليص جمركي آنية واستباقية، ما يسهم في توفير تجربة متطورة للتسوق الإلكتروني.

وأكد الدكتور حسام جمعه مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي أن التطبيق المتميز لممارسات إدارة العمليات وتحسين الخدمات ساعد على تهيئة البيئة الأفضل لاحتضان وإثراء الترابط بين القطاعات والإدارات المختلفة في الدائرة ما ساهم بدوره في تعزيز قدراتها بشكل مستدام ما يوفر الوقت والجهد وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، وتحسين خدمات الدائرة المدعومة بأفضل التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين، و التي تنسجم مع استراتيجية الإمارة وخطتها نحو صدارة المدن الرائدة في الخدمات الحكومية.

واعتمدت جمارك دبي على منظومة متكاملة من منهجيات التحسين المستمر مثل 6 سيجما (Six Sigma) وكايزن (Kaizen) ومنهجية (Lean) إلى جانب منهجية مركز نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية. وتم مواءمة هذه الأدوات لتناسب طبيعة العمل الجمركي، من خلال تطوير إطار عمل مؤسسي خاص يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف ويرفع كفاءة الخدمات.

وفي إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي نحو تقديم خدمات ذكية ومترابطة، تبنت جمارك دبي سياسة "خدمات 360" التي أطلقتها حكومة دبي كمنصة متكاملة وموحدة تضع المتعامل في قلب عملية تقديم الخدمة ، وقد أثمرت جهود جمارك دبي عن نتائج نوعية واستثنائية، في خفض وقت انجاز الخدمات بنسبة تتجاوز 61% وذلك نتيجة تحسين معظم عمليات الدائرة ، وساعد التطبيق الفعال لمنهجية إدارة العمليات والخدمات جمارك دبي في عملية التحول الرقمي بشكل سريع وسلس حيث بلغت نسبة التبني الالكتروني للخدمات 99.6% .

وتعكس هذه النتائج الأثر الحقيقي لتطبيق ممارسات تحسين الخدمات واستراتيجية التحول الرقمي وربطها بالأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، للوصول إلى المركز الأول عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

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