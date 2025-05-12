دبي: تشارك جمارك دبي في فعاليات معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2025، الذي يقام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بهدف استقطاب مجندي وخريجي الخدمة الوطنية وتمكينهم من الانضمام إلى برامج تدريبية ومنح دراسية نوعية. وتأتي مشاركة جمارك دبي في المعرض لتسليط الضوء على برنامجها المتميز "مسار 33"، الذي يشمل ثلاث مبادرات رئيسية لتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير مسارات واعدة في القطاعين الحكومي والخاص.

ويتضمن برنامج "مسار 33" كلاً من: برنامج المنح الدراسية الأكاديمية، والذي يتيح للمنتسبين فرصة الحصول على مؤهلات جامعية تخصصية في مجالات التجارة والجمارك واللوجستيات، وماجستير إدارة أعمال التجارة الرقمية وسلسلة الإمداد وقد التحق به حتى الآن 14 طالباً.

كما يأتي برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين، الذي نجح في استقطاب 84 مواطناً من خريجي الثانوية العامة، حيث يخضعون لتدريب مكثف لمدة سبعة أشهر قبل توليهم مهام التفتيش الجمركي. وأخيراً برنامج التدريب في القطاع اللوجستي، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين للعمل في شركات الخدمات اللوجستية، بالتعاون مع أكاديمية دبي اللوجستية.

وفي معرض تعليقه على المشاركة قال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: مشاركتنا في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف تأتي تأكيداً لالتزام جمارك دبي بدعم مستهدفات التوطين عبر تقديم برامج تدريبية تخصصية وفق أفضل المعايير العالمية. وبرنامج مسار 33 يمكّن المنتسبين من اكتساب المعارف الجمركية واللوجستية والخبرات الميدانية، بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، أشار خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية (مكلف)، إلى الإقبال الكبير من الشباب المواطنين على برامج التدريب التي تقدمها جمارك دبي، موضحاً أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الدائرة في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية. وأضاف المهيري: التعاون مع شركات القطاع الخاص عبر أكاديمية دبي اللوجستية يفتح آفاقاً جديدة لتدريب وتأهيل المواطنين في القطاعات التجارية واللوجستية والأمنية، مما يسهم في تعزيز دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت مدير إدارة الموارد البشرية إلى أن منصة جمارك دبي في المعرض ستستقبل مجندي الخدمة الوطنية على مدار أيام المعرض، حيث ستعرض عليهم البرامج التدريبية والمنح الدراسية المتاحة، بما يمكّنهم من تطوير مهاراتهم والانخراط فيما بعد بسوق العمل بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

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