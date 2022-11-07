دبي: استقبلت جمارك دبي وفداً من هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة "في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في منهجية التميز المؤسسي وإدارة العمليات في جمارك دبي.

وعرضت جمارك دبي تجربتها في تطوير قدراتها لتحقيق أفضل مستويات التميز المؤسسي من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية والتجارية المقدمة للمتعاملين من أجل اسعادهم وتمكينهم من تحقيق قيمة مضافة حقيقية نتيجة لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم التجارية، كما تم عرض استراتيجية جمارك دبي والمستهدفات التي تتبعها الدائرة لتطوير وإدارة العمليات عبر الابتكارات والتحول التقني.

و تناول اللقاء عرض من قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي، تناول تخطيط وتنفيذ مشاريع الجودة، وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة، تسهيل والإشراف على عمليات التدقيق الخارجي لأنظمة إدارة الجودة بالتعاون مع الإدارات والمراكز الجمركية وكذلك العمل على نشر ثقافة الجودة في الدائرة.

وأعرب وفد هيئة الثقافة والفنون عن تقديره الكبير لتجربة جمارك دبي في تحقيق التميز المؤسسي عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية من خلال اتباع أحدث المنهجيات الدولية الحديثة للتطوير والتميز.

وتحرص جمارك دبي على تبادل الخبرات والتجارب مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتعزيز الجهود الحكومية المشتركة الهادفة إلى تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، لإثراء تجربة المتعاملين، وتقدم جمارك دبي تجربتها في التميز المؤسسي إلى كافة الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية لدعم جهود القيادة الحكيمة في تحفيز الابداع والابتكار وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عبر تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للتميز بمستوى الخدمات الحكومية.

وتوجت الدائرة إنجازاتها وأدائها القياسي في العام 2021 بالفوز بجائزة النخبة ضمن نتائج برنامج دبي للتميز الحكومي، ويؤكد حصول الدائرة على هذه الجائزة الرفيعة تبني أفضل الممارسات في تطوير الخدمات الحكومية ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وبما يتماشى مع رؤية دبي وتصوراتها للمستقبل.

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