في إطار العلاقة الوطيدة والمميزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، استقبلت جمارك دبي وفداً إندونيسياً رفيع المستوى برئاسة سعادة حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، وعدد من مسؤولي الجمارك الإندونيسية.

وتناول اللقاء الذي شارك فيه مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أطر تعزيز التعاون المشترك لدعم أوجه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز المبادلات التجارية ، كما أطلع الوفد الزائر على التجربة الرائدة لجمارك دبي في العمل الجمركي وتسهيل العمليات التجارية و سلاسة الإجراءات الجمركية لانسيابية حركة المسافرين ، وكذلك أحدث أجهزة الفحص والتفتيش وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوفد إلى مركز تفتيش جمارك جبل على وتيكوم ومطار دبي الدولي، كما عرضت جمارك دبي خلال الزيارة خدماتها وأنظمتها الرقمية المبتكرة والتي تستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات وإندونيسيا والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين وتوسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تنطلق العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار مرتكزة على مبادئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، ويعمل البلدان للانطلاق معاً نحو المستقبل، بين ثاني أكبر اقتصاد عربي وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال سعادته إن جمارك دبي تعمل على تحقيق رؤيتها لمستقبل مكانتها العالمية بأن تظل الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، من خلال التطوير الدائم لخدماتها التي تعزز تيسير التجارة وتدعم حركة السياحة والسفر تطبيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كما تحرص الدائرة على عرض تجربتها للجهات الجمركية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة قيمة التجارة بالاعتماد على برامجها الرقمية التي تمكن العملاء من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة دون توقف.

و كان في استقبال الوفد الزائر جمعة الغيث المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات الجمركية في جمارك دبي ، حيث اطلع الوفد على الخدمات الجمركية المقدمة في جبل على لتسريع تدفق الحاويات التجارية، كما تعرف الوفد على النظام المتطور الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، والذي يزيد من قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، و دعم انسيابية الأعمال والتجارة ويعزز من مكانة ميناء جبل على الأكبر في الشرق الأوسط و أحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش من ما يقارب 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط، إلى ذلك تفقد الوفد إجراءات المسافرين في مطار دبي الدولي ، و الخدمات الرقمية المقدمة لهم ومنها " الإفصاح المبكر الذكي" والذي يكتسب أهمية كبيرة ، نظراً لدوره في التسهيل على المسافرين ، حيث يعد البرنامج قناة رقمية تقدمها جمارك دبي للمتعاملين و المسافرين لسهولة الإفصاح عن البضائع و المبالغ النقدية قبل الوصول الى نقاط التفتيش حيث يمكن تقديم الطلب من خارج الدولة، كما تناول اللقاء عرضاً عن تجربة الدائرة في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي للخدمات المقدمة للشركات وذلك في إطار جهودها الرامية إلى خفض الكلفة وزيادة العائد على الأعمال بما يرسخ دبي مركز محوري في التجارة العالمية.

وفي ختام الجولة التفقدية أعرب الوفد الإندونيسي عن شكره لجمارك دبي، وأبدى تقديره الكبير لجهود الدائرة ودورها في تيسير حركة التجارة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، مؤكداً الحرص على الاستفادة من تجربة دبي وتطور خدماتها الجمركية في زيادة حركة التجارة بين الجانبين، مؤكدين على أهمية التجربة الجمركية التي قدمتها جمارك دبي خلال الزيارة والتي تسهم في تطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، ثم جرى تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

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