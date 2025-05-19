لندن – المملكة المتحدة: نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة، ومكتب الملحقية لشؤون التعليم وعلوم التكنولوجيا في السفارة، جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين الدارسين في المملكة المتحدة، وذلك ضمن مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" التي أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الشباب الإماراتي وتعزيز وعيهم بالفرص المهنية والتدريبية المتاحة في كبرى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

بناء روابط مهنية

وأكد علي عبدالله شرفي وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، على أهمية مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" في فتح آفاق جديدة أمام المواهب والشباب الإماراتي، وقال: "إن هذه المبادرة تهدف إلى رفع وعي الشباب الإماراتي ببيئة العمل في المنظمات المالية الدولية، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق ببرامج التدريب والإعارة والتوظيف التي توفرها هذه الجهات. نحن نسعى إلى تمكينهم من بناء شبكة علاقات عالمية تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة في صنع القرار العالمي."

وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، خلال كلمته الافتتاحية: "إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي توليه دولة الإمارات لأبنائها الطلبة في الخارج، نؤمن بأهمية إعداد جيل إماراتي شاب متمكن ومطلع على منظومة العمل في المؤسسات الدولية، وقادر على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة عالية. إن هذه الجلسة تمثل منصة لتعزيز الحوار وبناء روابط مهنية تمتد إلى المستقبل".

من جهته، قال عبدالرحمن الظاهري ملحق التعليم بالإنابة في مكتب الملحقية لشؤون التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة: "تعكس مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة كوادر الإمارات العالمية التزام الوزارة بتمكين الطلبة المبتعثين وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تعزز جاهزيتهم للتميز في بيئات العمل الدولية، خصوصاً في المجالات المالية والاقتصادية والسياسية، حيث نؤمن بأهمية إعداد جيل إماراتي واثق ومؤهل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة ضمن المؤسسات والمنظمات العالمية، والمساهمة بفاعلية في صنع القرار الدولي.

وأضاف الظاهري: "تمثل هذه الجلسة نموذجاً ناجحاً للتعاون الحكومي، وفرصة لتعزيز الحوار وبناء شبكة علاقات مهنية تدعم الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وتواكب في الوقت ذاته تطلعات دولة الإمارات نحو الريادة والتنافسية العالمية".

عروض تعريفية

وشهدت الجلسة عروضاً تعريفية قدمها ممثلو المؤسسات المالية المشاركة في الجلسة من كل من مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات، وتضمنت أبرز البرامج والمبادرات التي تستهدف الكفاءات الشابة، وآليات التقديم ومتطلبات القبول والتخصصات المطلوبة في هذه المؤسسات، إلى جانب جلسة تفاعلية للإجابة عن استفسارات الطلبة. وقد أبدى الطلبة المشاركون اهتماماً بكيفية التفاعل في أماكن العمل متعددة الثقافات واستكشاف سُبل التطور الوظيفي عالمياً.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات توعوية تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية في عدة عواصم تضم مقرات المنظمات المالية الدولية، وذلك بهدف تعريف الطلبة الإماراتيين بفرص التدريب والعمل المتاحة في هذه المؤسسات المالية الدولية.

يشار إلى أن وزارة المالية أطلقت في أبريل الماضي مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" لتعريف الطلبة والكوادر الإماراتية بالفرص المتاحة في المنظمات المالية الدولية، وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لبدء مسيرة مهنية دولية ناجحة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتدعم مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال بناء شبكة علاقات استراتيجية تعزز من تنافسيتهم ومهاراتهم في القطاعات الحيوية.

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